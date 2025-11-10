Rusia derriba 71 drones ucranianos sobre diez de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 10 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 71 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país y la anexionada Crimea, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, 29 de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre la región fronteriza de Briansk, donde la noche anterior habían sido derribados 43 aparatos ucranianos.

El segundo mayor número de derribos se registró en la región de Kursk, también colindante con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea dieron cuenta de siete drones.

El mando militar ruso añadió que tres drones fueron abatidos sobre Crimea y otros siete aparatos sobre las aguas del mar Negro, que bañan la península anexionada por Moscú en 2014.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Moscú. EFE

