Rusia detiene a un adolescente que preparaba atentado terrorista contra un templo ortodoxo

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Moscú, 18 mar (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) detuvo este miércoles a un adolescente en la república de Bashkiria que, según sus investigaciones, preparaba un atentado contra una iglesia ortodoxa rusa por orden de la inteligencia ucraniana.

«El FSB, junto al Comité de Instrucción de Rusia (CIR) abortó las acciones ilegales de un adolescente natural de la república de Bashkiria nacido en 2009 y partidario de una organización terrorista internacional», señaló la inteligencia rusa en su portal oficial.

Según el FSB, el joven, residente en Ufá, fue reclutado a través de Telegram por un agente de la inteligencia ucraniana que se identificó como Mansur Al-Ukrania.

El agente ucraniano ordenó al adolescente reclutar cómplices y «llevar a cabo la preparación ideológica de escolares con el fin de implicarlos en acciones terroristas».

«El implicado, por indicación de su patrocinador, planificaba fabricar un artefacto explosivo artesanal y perpetrar un acto de sabotaje y terrorismo en una de las iglesias ortodoxas de Ufá, capital de Bashkiria, una región con una mayoría musulmana (alrededor del 70 % de la población).

Según informó la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, las autoridades incoaron causas penales contra el adolescente detenido por participación en actividades terroristas, llamados públicos al terrorismo, justificación pública del terrorismo y participación en una organización terrorista, delitos que podrían conllevar a una condena de cadena perpetua.

El FSB volvió a alertar que los servicios de inteligencia ucranianos incrementan la búsqueda en internet y las redes sociales de potenciales ejecutores de atentados terroristas y sabotajes que incluye a adolescentes, y señaló que quienes acepten colaborar con el enemigo serán castigados con toda la severidad de las leyes rusas. EFE

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