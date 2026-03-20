Rusia dice que ataque a puerto iraní en el mar Caspio también afectó a sus intereses

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Moscú, 20 mar (EFE).- Rusia condenó este viernes el ataque perpetrado esta semana contra un puerto iraní en el mar Caspio y denunció que este afecta también a los intereses económicos de Moscú.

«Observamos con creciente preocupación la expansión geográfica de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses en Irán», señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado.

Agregó que la coalición estadounidense-israelí bombardeó el 18 de marzo el puerto de Anzali, un importante nudo comercial y logístico, utilizado activamente por Moscú y Teherán en su cooperación bilateral.

«Los intereses económicos de Rusia y otros estados ribereños del Caspio, que mantienen conexiones de transporte con Irán a través de este puerto, se ven afectados», constató.

Según Zajárova, «el Caspio siempre ha sido percibido por los países de la región y la comunidad internacional como un espacio seguro para la paz y la cooperación».

Advirtió de que las acciones «insensatas e irresponsables de los agresores crean el riesgo de arrastrar» a los países de la zona a un conflicto militar.

«Reiteramos nuestro enérgico llamamiento al cese inmediato de las acciones militares y a la reanudación de los esfuerzos para lograr una solución política a la situación en Oriente Medio, que salpica cada vez más sobre las regiones vecinas», concluyó.

El Caspio, desde donde Moscú también ha bombardeado territorio ucraniano, baña las costas de Irán, Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán.EFE

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