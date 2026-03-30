Rusia expulsa a un diplomático británico bajo sospecha de espionaje

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Moscú, 30 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este lunes a la encargada de negocios de Reino Unido en Moscú, Danae Dholakia, para anunciar la expulsión de un diplomático británico bajo sospecha de espionaje.

Según explicó en un comunicado el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso, existen indicios de que el funcionario, quien ocupaba el cargo de segundo secretario de la Embajada, estaba implicado en «actividades de espionaje y sabotaje».

Además, el diplomático británico «intentó obtener informaciones sensibles durante reuniones no oficiales con expertos rusos en economía», señaló la inteligencia rusa.

Según informó la diplomacia rusa en su portal oficial, el diplomático violó las leyes rusas de entrada y salida en el país al presentar «informaciones deliberadamente falsas a la hora de recibir el permiso de ingreso al país».

Además, Exteriores señaló que «los órganos competentes presentaron informaciones de que este empleado está vinculado a los servicios de inteligencia de Reino Unido» y se han detectado indicios de este tipo de actividades en territorio ruso.

«En vistas a la violación de las leyes rusas y en correspondencia con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, la parte británica fue informada de la retirada de la acreditación de dicha persona», añadió.

La diplomacia rusa recordó a la representante de Londres que en ocasiones anteriores ya habían sido tomadas medidas similares contra diplomáticos británicos por el mismo motivo, por lo que extendió a Reino Unido «la insistente recomendación de que los ciudadanos británicos, y sobre todo los empleados de la Embajada, presenten solo informaciones fidedignas sobre su pasado durante las solicitudes de visa».

Además, Exteriores subrayó que «Moscú no permitirá actividades en territorio ruso de agentes secretos de los servicios de inteligencia británicos».

«Nuestra línea intransigente al respecto continuará formulándose en correspondencia a los intereses de seguridad nacional», señaló, al destacar que Moscú «responderá inmediatamente ante cualquier escalada de Londres». EFE

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