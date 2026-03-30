Rusia expulsa a un diplomático británico sospechoso de espionaje
Moscú, 30 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este lunes a la encargada de negocios de Reino Unido en Moscú, Danae Dholakia, para anunciar la expulsión de un diplomático británico sospechoso de espionaje.
Según explicó en un comunicado el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso, existen indicios de que el diplomático, quien ocupaba el cargo de segundo secretario de la Embajada, estaba implicado en «actividades de espionaje y sabotaje».EFE
mos/jfu