Rusia informa de un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra con Ucrania

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Moscú, 24 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes un nuevo canje con Ucrania de 193 prisioneros de guerra por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

«El 24 de abril, 193 militares rusos fueron devueltos desde territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 193 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron entregados» a Kiev, dice la nota castrense.

Al igual que en las ocasiones anteriores, los militares rusos que fueron canjeados pasan primero por el territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica, para regresar luego a Rusia, precisó Defensa.

Moscú agradeció a las autoridades de Emiratos «los esfuerzos humanitarios» realizados para consumar el intercambio.

El anterior canje entre las partes tuvo lugar el pasado 11 de abril. EFE

mos/psh