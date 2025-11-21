Rusia lanza 115 drones contra Ucrania y mata a 5 personas en un ataque a Zaporiyia

Kiev, 21 nov (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 115 drones de distintos tipos, entre ellos cerca de 70 aparatos no tripulados de ataque Shahed, según dice en su parte del viernes la Fuerza Aérea ucraniana, que informa además de la muerte de 5 personas en la ciudad suroriental de Zaporiyia por el lanzamiento de bombas aéreas rusas.

De ellos, 95 fueron neutralizados con distintos medios por las defensas aéreas ucranianas, y 19 impactaron en 19 localizaciones distintas de Ucrania.

Los drones no neutralizados han causado daños, según la Fuerza Aérea, en infraestructuras civiles y residenciales de las regiones de Cherníguiv (norte), Dnipropetrovsk (centro-este), Járkov (noreste) y Odesa (sur).

El parte de la Fuerza Aérea explica asimismo que cinco personas han muerto en las últimas horas en Zaporiyia en un ataque ruso con bombas aéreas que ha dañado edificios de viviendas y otras infraestructuras civiles. EFE

