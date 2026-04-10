Rusia lanza otro ataque contra infraestructura energética de Odesa

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Kiev, 10 abr (EFE).- Rusia atacó durante la pasada noche de nuevo territorio ucraniano con drones que entre otros objetivos alcanzaron infraestructuras energéticas y portuarias de la región de Odesa del sur de Ucrania, según informó el gobernador de la región, Oleg Kiper, en su cuenta de Telegram.

Kiper dijo que el ataque fue llevado a cabo con drones y lo calificó de masivo. Según el gobernador, el bombardeo provocó interrupciones en el suministro de energía.

Este nuevo ataque nocturno ruso se produce horas después de que el Kremlin anunciara una tregua con motivo de la celebración de la Pascua ortodoxa este domingo que debe empezar a las 16.00 del sábado hora local (13.00 GMT) y terminar en la medianoche del lunes.

Ucrania, que propuso repetidamente la tregua pascual antes de que el Kremlin la declarara unilateralmente anoche, está dispuesta a sumarse también al alto el fuego.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, las fuerzas rusas lanzaron anoche contra Ucrania 128 drones de larga distancia, de los que 113 fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas y 14 impactaron en varias localizaciones de Ucrania no especificadas en el balance.

La propia Fuerza Aérea informó este mismo viernes por la mañana de la llegada de nuevas oleadas de drones de larga distancia rusos a varias regiones de Ucrania.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones y en ocasiones misiles dirigidos muchas veces contra infraestructuras energéticas de ambas retaguardias. EFE

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