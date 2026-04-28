Rusia niega cancelación del desfile de la Victoria pero no confirma presencia de armamento

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Moscú, 28 abr (EFE).- El Kremlin negó hoy una posible cancelación del desfile militar de la plaza Roja el 9 de mayo, con ocasión del aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, pero no confirmó la presencia de armamento pesado.

«Por supuesto, la parada se celebrará. En cuanto al formato del desfile, les informaremos a su debido momento», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a las especulaciones sobre una posible cancelación de la parada, debido al desarrollo de misiles de largo alcance por parte de Ucrania y al hecho de que los drones enemigos llegan a objetivos situados a más de mil kilómetros de distancia.

Los blogueros militares han sugerido en las últimas semanas que Moscú se estaría planteando suspender el acto, aunque admitieron que dicha decisión sería un duro revés para la imagen del Kremlin, justo cuando los índices de apoyo del presidente, Vladímir Putin, se están desplomando.

En su opinión, el desfile militar podría ser pospuesto, como en 2020 con la pandemia del coronavirus, y destacan que el Ministerio de Defensa ya canceló la parte aérea de la parada de la Victoria.

Recuerdan que los misiles de crucero Flamingo desarrollados por la industria militar ucraniana tienen un alcance de 3.000 kilómetros -ya se utilizaron para golpear objetivos en los Urales y en la región de Samara-, cuando la frontera ucraniana se encuentra a 450 kilómetros. Y Kiev también está desarrollando misiles balísticos FP-9 con un alcance de 850 kilómetros.

Los blogueros esgrimen entre otros argumentos que el comité organizador ha suspendido los ensayos en Moscú y en otras ciudades por motivos de seguridad, ya que los drones ucranianos no dejan de golpear con éxito objetivos en todo el territorio nacional, desde el mar Negro al Báltico y los Urales.

Otros analistas informaron este lunes de que el desfile sí tendrá lugar, pero sin técnica militar, es decir, sin tanques ni baterías antiaéreas ni misiles intercontinentales, como es norma desde hace muchos años.

«Tendrá 40 minutos de duración, no habrá equipos militares, varios cientos de invitados», escribió la politóloga Yekaterina Schulman en su canal de Telegram.

Añadió que la propaganda argumentará que la tradición se mantiene pese a la guerra y se ocultará el hecho de que la parada tendrá menos brillo que en el pasado.

«Mostrarán (por televisión) al comandante supremo (Putin). Den las gracias», señaló.

Peskov aseguró recientemente que son varios los mandatarios extranjeros que viajarán a Moscú para asistir al desfile, aunque nada que ver con la treintena de líderes que aceptaron en 2025 la invitación en el 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre las tropas hitlerianas.

En 2022 se redujo considerablemente la presencia de equipos militares, tendencia que fue aún más evidente al año siguiente. En 2024 volvieron las escuadrillas de aviones y el pasado año la parada recuperó parte de su magnitud, aunque aún estuvo lejos de los niveles de la preguerra.

Como en años anteriores, las autoridades de varias regiones rusas decidieron cancelar dichos actos por motivos de seguridad. Por el momento se sabe que no habrá desfile en el enclave báltico de Kaliningrado.

La parada militar se celebra anualmente en el Día de la Victoria, la fiesta más importante para los rusos, desde 1995, cuatro años después de la caída de la Unión Soviética. EFE

mos/ah