Rusia no desplegará material militar en el desfile de la Victoria de este año

afp_tickers

3 minutos

Rusia no desplegará material militar en el desfile que conmemorará los 81 años de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, anunció el miércoles el Ministerio de Defensa.

La decisión de celebrar un desfile del 9 de mayo en una versión reducida se produce más de cuatro años después del inicio de la ofensiva de Rusia en Ucrania, conflicto que causó la muerte de cientos de miles de personas y agotó enormes recursos económicos.

En los últimos meses, el ejército de Kiev intensificó sus ataques de largo alcance contra objetivos energéticos y militares muy detrás de las líneas del frente, enviando con regularidad grupos de drones hacia la capital, Moscú.

«Ante el trasfondo de esta amenaza terrorista, se están tomando todas las medidas posibles para minimizar el peligro», declaró a los periodistas Dmitri Peskov.

Varias escuelas militares, cuerpos de cadetes «así como la columna de material militar no participarán en el desfile militar de este año debido a la actual situación operativa», indicó por su lado el ministerio de Defensa en Telegram.

El desfile incluirá a representantes de todas las ramas de las fuerzas armadas, así como videos de los soldados «realizando tareas en la zona de la operación militar especial», la fórmula empleada para referirse al conflicto de Ucrania, indicó.

También está previsto un despliegue de acrobacias aéreas.

«Durante el segmento de aviación del desfile, aviones de los equipos rusos de exhibición acrobática sobrevolarán la Plaza Roja y, al concluir el desfile, pilotos de aviones de ataque a tierra Su-25 pintarán el cielo de Moscú con los colores de la bandera de la Federación Rusa», precisó.

El año pasado, por el 80º aniversario, asistieron al desfile en Moscú más de 20 líderes mundiales, entre ellos el chino Xi Jinping, el entonces dirigente venezolano Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Estados Unidos tras su captura el 3 de enero, y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patriótica, es clave en la narrativa histórica del mando del presidente Vladimir Putin.

El gobernante, un exespía de la KGB, invocó la victoria contra los nazis para justificar su ofensiva contra Ucrania, calificando a las autoridades de Kiev de «neonazis» que deben ser removidos del poder.

Ucrania y Occidente rechazan esa narrativa como propaganda y afirman que la campaña rusa en Ucrania es una apropiación ilegal de territorio que causó la muerte a miles de civiles.

Los esfuerzos diplomáticos por terminar con el conflicto permanecen estancados.

bur-ane/mas/nn/mab/avl