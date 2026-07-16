Rusia pide a Ucrania decisiones «responsables» para lograr la paz tras cambios en gobierno

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Moscú, 16 jul (EFE).- El Kremlin pidió hoy a Ucrania decisiones «responsables» para poner fin a la guerra tras la remodelación en el gobierno del país vecino, que nombró a un nuevo primer ministro y titular de Defensa.

«Lo importante es que en el régimen de Kiev haya alguien que asuma la responsabilidad y tome una decisión responsable que permita lograr un arreglo pacífico o poner fin a la operación militar especial», comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov destacó que, «por supuesto» Moscú «sigue todas las noticias» relacionadas con lo que ocurre en Ucrania, pero añadió que «no tiene ninguna importancia quién sea el ministro de Defensa».

«En Kiev conocen muy bien cuáles son las decisiones que hay que tomar. Para nosotros lo importante es que allí aparezcan esas personas», comentó, en alusión a la demanda de que el ejército ucraniano abandone todo el Donbás.

Al mismo tiempo, admitió que «por el momento, no hay ninguna clase de perspectiva para una pronta reanudación del proceso negociador. No la vemos, pero la parte rusa, sin duda, sigue abierta a esa vía».

Las negociaciones de paz con mediación estadounidense están estancadas desde febrero, plazo en el que las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca se han enfriado.

Según informó la prensa independiente e internacional, el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene prisa en reanudar las negociaciones, ya que no renuncia a tomar militarmente el Donbás.EFE

mos/cg