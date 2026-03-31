Rusia pide apoyo para compañías que extraen minerales y materias primas de difícil acceso

2 minutos

Moscú, 31 mar (EFE).- El Ministerio de Recursos Naturales de Rusia llamó este martes a ofrecer apoyo estatal a las compañías que extraen minerales y materias primas en yacimientos cercanos al agotamiento o inundados, casi la tercera parte del total de los disponibles en el país.

«Consideramos que es necesario trabajar en la creación de medidas de apoyo estatal a las empresas que explotan los yacimientos cercanos al agotamiento o inundados. Ya que esto siempre viene de la mano de un incremento de los gastos de explotación», declaró el ministro de Recursos Naturales, Alexandr Kozlov, citado por la agencia de noticias local TASS.

El titular hizo este llamado durante su intervención en una reunión ampliada de la agencia rusa Rosnedra, encargada de la explotación de los yacimientos en Rusia.

Señaló que las reservas en yacimientos de difícil acceso ascienden al 30 % del total, y este indicador «continuará creciendo».

«En la mayoría de las categorías de reservas de difícil acceso están previstas preferencias en el código tributario ruso», recordó.

El ministro recordó que en la actualidad operan 18 polígonos en terrenos con licencias para el estudio de este tipo de reservas.

«Esperamos que los especialistas logren simplificar y reducir los costes de prospección y extracción de las reservas de difícil acceso. Por ello, naturalmente, apoyamos tanto mantener las medidas de apoyo a la explotación de estas reservas como apoyar nuevas medidas», dijo.

Según informó el año pasado Rosnedra, las reservas de difícil acceso en Rusia crecerán al 50 % para 2030 y al 70 % para 2050.

Por su lado, el Centro Analítico TEK indicó que en 2025 el 63 % de los hidrocarburos líquidos extraídos correspondió a yacimientos de difícil acceso, una cifra que ascenderá al 83 % para 2035 y hasta el 87 % para 2050.

El año pasado las autoridades rusas ya rescataron a las empresas de minería de carbón, sector en grave crisis. EFE

mos/mra