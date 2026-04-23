Rusia prohíbe proyectar una película sobre una mujer que huye de Corea del Norte

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Moscú, 23 abr (EFE).- El ministerio de Cultura de Rusia ha prohibido la proyección de la película ‘Hana Korea’ sobre una mujer que huye de Corea del Norte, cuyo régimen es un estrecho aliado del Kremlin.

Según informó este jueves la compañía distribuidora, U Films, la cinta no ha recibido la licencia oficial necesaria para su exhibición en este país.

«Nos apena que los espectadores rusos no dispongan de la posibilidad legal de ver esta emocionante película», señala el comunicado de la distribuidora, reproducido por el portal Meduza.

Como es habitual en estos casos, el ministerio de Cultura no explicó los motivos exactos de su decisión sobre la cinta, que es una coproducción entre Corea del Sur y Dinamarca.

Dirigida por Frederik Solberg, narra la historia de una mujer que intenta empezar una nueva vida en Corea del Sur tras desertar del norte.

El estreno en Rusia de ‘Hana Korea’, que recibió el premio del público en el festival de Busan, estaba previsto para el 30 de abril.

Además de en el plano militar, económico y turístico, Rusia y Corea del Norte han reforzado en los últimos años su cooperación en materia de censura cultural y periodística.

Rusia también prohibió en su momento la proyección de la película ‘El aprendiz’ sobre la juventud del presidente de EE.UU., Donald Trump, protagonizada por Sebastian Stan y estrenada hace dos años en el Festival de Cannes. EFE

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