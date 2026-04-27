Rusia prohibirá enviar al frente a operadores de drones para no ahuyentar a estudiantes

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Moscú, 27 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes que enviará una circular al Ejército en la que se prohibirá terminantemente enviar al frente a los operadores de drones, muchos de los cuales son jóvenes.

El objetivo de la medida es «incrementar» el cumplimiento del reglamento de servicio en las unidades de drones por parte de los comandantes, aseguró Víctor Goremikin, jefe del departamento político-militar de las Fuerzas Armadas, según informaron las agencias locales.

Según el documento del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, que será enviado a finales de este mes de abril, los operadores de drones sólo podrán ser empleados en el Ejército en virtud de los contratos que hayan firmado.

Además, Goremikin, a la sazón viceministro de Defensa, precisó que también se ha establecido un procedimiento para esclarecer responsabilidades entre los comandantes en caso de que no se cumplan los términos del contrato, incluida la desmovilización de los operadores de drones.

Insistió en que la desmovilización de los soldados que sirven en las divisiones de drones debe tener lugar cuando expira su contrato, lo que figura en los decretos promulgados por el presidente, Vladímir Putin.

En cambio, los juristas consultados por la prensa independiente denuncian casos en los que jóvenes han sido trasladados de esas unidades a otras mucho más cerca del frente.

Además, recuerdan que los decretos firmados por Putin tienen un gran número de cláusulas secretas, por lo que se desconoce si dichos contratos puedan ser, en realidad, indefinidos.

Los activistas de derechos humanos desaconsejan a los estudiantes la firma de esos contratos, que califican de «billetes sólo de ida», y destacan que, actualmente, son una minoría los que se enrolan en esos servicios entre los universitarios.

A primera vista las condiciones son muy atractivas. Llegan a alcanzar los 5 millones de rublos (unos 65.000 dólares), a lo que hay que sumar otra clase de estipendios, sean económicos o en forma de propiedades.

Con todo, según fuentes independientes, son cientos los operadores de drones que ya han muerto en Ucrania. Durante una reciente conferencia en una universidad rusa para animar a los estudiantes a combatir, Kiev logró introducir entre los ponentes por vídeoconferencia a un militar ucraniano que amenazó de muerte a todo aquel que se alistara EFE

mos/rcf