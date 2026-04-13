Rusia reanuda su ofensiva contra Ucrania tras terminar la Pascua ortodoxa

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Moscú, 13 abr (EFE).- Rusia reanudó su ofensiva contra Ucrania tras la tregua pascual, informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

«Tras el fin del alto el fuego, las Fuerzas Armadas rusas continuaron llevando a cabo la operación militar especial (guerra de Ucrania)», informó Defensa, citado por TASS.

La parte rusa denunció que registraron 6.558 violaciones del alto el fuego de las fuerzas armadas ucranianas, quienes «continuaron atacando posiciones militares, así como objetivos civiles en las regiones fronterizas rusas de Bélgorod y Kursk.

De este modo, un dron ucraniano alcanzó una gasolinera de la petrolera estatal Rosneft en la localidad de Lgov, en Kursk.

Mientras tanto, Defensa sostiene que Rusia sí respetó la tregua.

«Todos los grupos de tropas en las zonas de la operación militar especial respetaron estrictamente el alto el fuego desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril, y permanecieron en las líneas de posición que ocupaban previamente», añadieron.

A pesar de las propuestas previas de Kiev, Moscú declaró unilateralmente una tregua para la Pascua ortodoxa, tal y como se hizo el año pasado.

Ucrania propuso prolongar la pausa de las hostilidades, no obstante, el Kremlin rechazó la opción y subrayó que la tregua únicamente se suscribe a la celebración religiosa y que tiene un fin humanitario.EFE

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