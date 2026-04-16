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Rusia reconoce un ataque masivo contra productores ucranianos de drones y misiles

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Moscú, 16 abr (EFE).- Rusia lanzó durante la última noche un masivo ataque de represalia contra objetivos del complejo industrial militar ucraniano dedicados a la producción de misiles de crucero y drones de largo alcance utilizados para atacar la retaguardia rusa, según informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

«En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, aéreo y naval, así como con drones, contra objetivos del complejo industrial militar ucraniano dedicados a la producción de misiles de crucero, drones de largo y medio alcance», indicó el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Además, Defensa aseveró que el ataque masivo también se centró «instalaciones del sector energético y de combustible de Ucrania utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas».

Según los militares rusos, «el ataque logró su propósito y todos los objetivos fueron alcanzados».

La Fuerza Aérea ucraniana denunció este jueves que Rusia lanzó un total de 659 drones y 44 misiles.

Fragmentos de drones y misiles rusos derribados cayeron en otros 25 lugares.

Del total de misiles lanzados por Rusia, 19 eran misiles balísticos. Las defensas ucranianas pudieron interceptar 8 de ellos.EFE

mos/cg

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