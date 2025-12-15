Rusia reitera apoyo a Venezuela ante «presión política y chantaje militar» de EE.UU.

Moscú, 15 dic (EFE). – Rusia apoya a Venezuela ante «la presión política y el chantaje militar» de Estados Unidos, afirmó hoy el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores rusos, Alexandr Schetinin, durante un foro juvenil ruso-venezolano celebrado en Moscú.

«En estos días expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y confirmamos el apoyo de la política del Gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria», señaló el diplomático ruso, citado por la agencia TASS.

Schetinin destacó que Venezuela, aliado tradicional de Rusia en el Caribe, «en estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directos».

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una «amenaza» de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación en mayo pasado, días antes de que Washington anunciara el comienzo de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

El documento firmado por Moscú y Caracas «expone la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar», según las autoridades rusas que confirmaron que su país actuará plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los «amigos venezolanos».

A la vez Moscú ha negado hasta ahora las informaciones de que Caracas haya solicitado oficialmente ayuda militar a Rusia, sean misiles, aviones o baterías antiaéreas.

El Ministerio de Exteriores ruso se ha limitado a defender la legitimidad de Maduro, el Kremlin a llamar a Washington a no desestabilizar la situación en la región del Caribe y ambas cámaras del Parlamento a instar a la comunidad internacional a condenar en una declaración las «acciones agresivas» de EE.UU. hacia Caracas. EFE

