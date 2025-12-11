Rusia vuelve a atacar infraestructura energética ucraniana en Odesa y Poltava

1 minuto

Kiev, 11 dic (EFE).- El Ejército ruso volvió a atacar anoche infraestructuras energéticas en las regiones ucranianas de Poltava (centro) y Odesa (sur), según informaron las autoridades regionales.

Las infraestructuras bombardeadas en la región de Poltava están situadas junto a la ciudad de Kremenchuk.

En Odesa también fue alcanzada una infraestructura energética.

En ambos ataques los rusos utilizaron drones kamikaze de ataque de larga distancia.

Rusia ataca prácticamente a diario este otoño infraestructura del sector eléctrico ucraniano, lo que ha provocado un déficit de generación que obliga a Ucrania a racionar la energía con apagones programados de varias horas al día que afectan a todas las regiones del país.

En una intervención pública esta semana, el director del Centro de Investigación sobre la Energía, Oleksander Jarchenko, advirtió de que el sistema está a “dos o tres” ataques masivos rusos de colapsar debido a la falta de recursos de las empresas eléctricas para comprar el equipamiento necesario de reserva para garantizar su funcionamiento en los próximos dos o tres meses.

Jarchenko dijo que es más fácil hacer recuento de lo que no ha sido dañado que de lo que ha sido dañado durante la campaña de ataques al sector energético ucraniano que Rusia está llevando a cabo este otoño. EFE

mg/egw/ah