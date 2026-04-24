Rusia y Ucrania anunciaron haber intercambiado 193 prisioneros de cada lado

afp_tickers

1 minuto

Rusia y Ucrania anunciaron este viernes que habían intercambiado 193 prisioneros de guerra de cada bando, y el ejército ruso precisó que Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos mediaron en este nuevo intercambio.

«En estos momentos, los militares rusos se encuentran en el territorio de Bielorrusia, donde reciben la ayuda psicológica y médica necesaria», indicó el ejército ruso en un comunicado en la aplicación Max.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el regreso de 193 combatientes.

«Defendieron a Ucrania en diversos frentes. Entre ellos se encuentran aquellos contra quienes Rusia ha iniciado procesos penales, así como heridos», precisó en X.

Se trata de la segunda operación de este tipo este mes: el 11 de abril, Rusia y Ucrania habían intercambiado 175 prisioneros de guerra de cada lado, pocas horas antes de la entrada en vigor de una tregua de Pascua.

Los intercambios de prisioneros y de cuerpos son el único resultado concreto de varios ciclos de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia organizados desde 2025 bajo la presión de Estados Unidos.

Esas negociaciones, bajo mediación estadounidense, están en punto muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

La ofensiva rusa contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos en ambos países, según estimaciones.

bur/ahg/pc