Rutte dice que no ve a Estados Unidos fuera de la OTAN

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Berlín, 19 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, no cree que Estados Unidos vaya a salir de la Alianza Atlántica, algo sobre lo que se especula en las últimas semanas después de las críticas a la organización militar del presidente estadounidense, Donald Trump.

«No veo a Estados Unidos saliendo de la OTAN», dijo Rutte en unas declaraciones a la edición dominical del diario Die Welt.

«El presidente Trump está visiblemente decepcionado con algunos miembros de la OTAN. Y entiendo su frustración», añadió Rutte, quien por otra parte celebró que Europa quiera desempeñar un mayor papel en la alianza.

«Europa quiere tener un mayor papel en la OTAN. Es una buena noticia. Es una evolución de una dependencia poco saludable hacia una alianza transatlántica basada en un auténtico partenariado», agregó Rutte, quien destacó al dominical germano el papel «ejemplar» de Alemania, aunque invitó a realizar un gasto «inteligente» en defensa.

Con el canciller Friedrich Merz, el Gobierno alemán se ha puesto el objetivo de hacer que Alemania tenga las Fuerzas Armadas convencionales más fuertes de Europa, lo que implica un aumento considerable del gasto en defensa, que está previsto que alcance el 3,5 % del PIB en 2029.

Rutte abogó además por aumentar el protagonismo de la sociedad civil en el gasto en defensa, pues las inversiones en defensa no deben ser algo «reprehensible», porque «nuestra industria de defensa supone un papel central en que podamos seguir viviendo en seguridad».

Rutte habló en estos términos después de que, a principios de mes, Trump insistiera en la posibilidad de que su país abandone la OTAN, «considerando seriamente» la retirada de la alianza a la que ha calificado como un «tigre de papel».

Además, Rutte señaló en sus declaraciones a la edición dominical del diario Die Welt el papel de China, Corea del Norte e Irán en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y denunció que «durante décadas» Teherán ha sido un «exportador de caos».

«Junto con China y Corea del Norte, Irán ha participado de manera decisiva en el apoyo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Durante décadas, Irán ha sido un exportador de caos, no sólo en su propia región, sino en todo el mundo», destacó Rutte. EFE

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