Rutte elogia a España por aumento del gasto en defensa pese a discrepancias con la OTAN

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Bruselas, 26 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió este jueves a España por su aumento del gasto militar, tras haber invertido un 2 % de su PIB en defensa en 2025, y añadió que «el futuro dirá» si el país tiene razón en que destinar el 2,1 % es suficiente para cubrir todas sus obligaciones con la Alianza o si hace falta más, como cree la organización.

«Permítanme comenzar elogiando a España, porque a principios del año pasado, el gasto en defensa español rondaba el 1,3 ó 1,4 % y en abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, diciendo: ‘Vamos a llegar al 2 %’. Y lo hizo», dijo en una rueda de prensa para presentar el informe anual de la Alianza de 2025. EFE

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