Rutte inicia una visita a Turquía para preparar la cumbre de la OTAN de julio en Ankara

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Ankara, 22 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, inició este miércoles una visita a Ankara, donde se reunirá con la cúpula del Gobierno turco para preparar la cumbre de líderes de la Alianza Atlántica a comienzos de julio en la capital de Turquía.

Según la agencia de noticias oficial turca Anadolu, el secretario general tiene previsto reunirse este mismo miércoles con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, y con el ministro de Defensa, Yasar Güler.

No están previstas comparecencias ni declaraciones a la prensa en Ankara, si bien Rutte visitó, según informes de los medios locales, una instalación de la industria de defensa en la capital turca.

Citado por Anadolu, Rutte aseguró que los aliados deben «acelerar la producción de defensa y al mismo tiempo fomentar la innovación».

«Ésta es una de las prioridades de la OTAN y será uno de los temas principales en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara en julio», agregó el neerlandés.

Según la prensa local, en las conversaciones de Ankara, Rutte y los dirigentes turcos se centrarán los preparativos de la cumbre de julio, donde se pretende dar un mensaje de unidad, cohesión y solidaridad de la OTAN.

El encuentro se celebra en un momento de máxima tensión en Oriente Medio, así como de debates internos de la Alianza sobre su futuro, lo que hace necesario que los preparativos sean más detallados aún, destacan este miércoles los medios turcos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, declaró a mediados de abril que la de Ankara «podría ser una de las cumbres más importantes en la historia de la OTAN».

Mientras continúan los preparativos para el encuentro de julio, la gran incógnita es si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la cumbre y cómo su descontento con la alianza podría afectar a las relaciones transatlánticas. EFE

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