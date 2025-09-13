Sábado, 13 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Bruselas/Moscú/Kiev – La OTAN refuerza su flanco este tras el ataque de drones rusos contra Polonia mientras Rusia y Ucrania intensifican sus ataques en el frente de guerra cuatro meses después de iniciar unas negociaciones de paz que permanecen estancadas.

– Los ucranianos esperan que la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos impulse a los líderes polacos al fortalecimiento de la cooperación bilateral contra el enemigo común.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Miles de personas huyen de la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave tras la amenaza israelí de invadir la capital de la franja y los constantes bombardeos que cada día matan a decenas de palestinos en lo que queda del núcleo urbano.

– El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, viaja a Jerusalén en un nuevo gesto de respaldo de Washington a Israel.

– Manifestación en la Puerta de Brandeburgo de Berlín bajo el lema ‘¡Detengan el genocidio en Gaza!’.

EEUU TIROTEO

Washington – Estados Unidos sigue con atención la acusación que se presente contra el supuesto asesino del activista ultra Charlie Kirk, Tyler Robinson, al que se podría imputar el delito de asesinato con agravantes, que incluye la posibilidad de una pena de muerte.

VENEZUELA EEUU

Caracas – El presidente Nicolás Maduro convoca una «fase avanzada de adiestramiento» de Venezuela, en un contexto en el que Estados Unidos mantiene su despliegue naval cerca de las costas venezolanas, que el líder chavista denuncia como un intento de propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano.

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Nepal estrena un ejecutivo liderado por la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno en la historia del país, tras disturbios que causaron decenas de muertos y cientos de heridos.

SUDAN REBELIÓN

Madrid – La situación en la ciudad sudanesa de Al Fasher, asediada desde hace casi año y medio, es crítica; el Programa Mundial de Alimentos (PMA) denuncia que la población se ve obligada a comer hierba y forraje para sobrevivir. Por Irene Escudero.

MÉXICO LITERATURA

Ciudad de México – El escritor español Javier Peña habla con EFE sobre su libro ‘Tinta Invisible’, una obra sobre la muerte de su padre y anécdotas de grandes autores como Juan Rulfo y Miguel Unamuno.

REMBRANT ATAQUE

Ámsterdam – La Ronda de Noche de Rembrandt, símbolo nacional de Países Bajos, recibió hace medio siglo doce cuchilladas. Hoy, la obra maestra esta rodeada de andamios donde trabajan quienes intentan cerrar las heridas de aquel atentado.

Agenda Informativa

Europa

11:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA CANCILLER.- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, visita en Düsseldorf, en el oeste del país, la planta de la empresa de bienes de consumo y química Henkel. 19:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO CONCIERTO.- La colombiana Karol G, el estadounidense John Legend y el tenor italiano Andrea Bocelli participan en un macroconcierto en la plaza de San Pedro del Vaticano, como cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. (Texto) (Foto) (Video)

París.- FRANCIA GOBIERNO.- Sébastien Lecornu visita un centro médico en Mâcon (centro este de Francia), en la que es su primera visita como primer ministro francés desde que entró en funciones hace tres días.(Texto)

América

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El cantante español Miguel Bosé, el panameño Rubén Blades y el colombiano Carlos Vives lideran la primera jornada del Festival Cordillera de Bogotá, en la que también se presentan la banda cubana Orishas y el argentino Paulo Londra, entre otros. (Texto)

