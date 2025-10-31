Sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de noviembre de 2025 (20.30 GMT)

SÁBADO 1

Gyeongju (Corea del Sur) – Se clausura la Reunión de Líderes económicos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad surcoreana de Gyeongju, con la presencia de diversos mandatarios de la región, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping, tras varias reuniones bilaterales y la ausencia del líder estadounidense, Donald Trump.

Puerto Príncipe/ Santiago de Cuba/ Black River(Jamaica).- Cuba, Jamaica y Haití continúan evaluando daños tras el catastrófico paso del huracán Melissa, considerado uno de los más destructivos de los últimos años, que ha dejado más de medio centenar de muertos.

El Cairo – El Gran Museo Egipcio (GEM) se inaugura oficialmente después de que la esperada ceremonia, que estaba prevista para el pasado 3 de julio, se aplazara debido a los ataques cruzados entre Israel e Irán.

Roma.- La voz inconformista de Pier Paolo Pasolini calló para siempre una noche de hace cincuenta años en una solitaria playa romana, cuando el intelectual, siempre hostigado en vida, fue brutalmente asesinado. Medio siglo después, el crimen permanece velado por las dudas, clavado en la memoria colectiva de Italia. Por Gonzalo Sánchez.

Ciudad de México – México celebra el Día de Muertos, una de sus fiestas más emblemáticas del país, en la que se reúnen familiares y amigos para recordar a los seres queridos que han fallecido.

Novi Sad (Serbia).- Serbia vive hoy el primer aniversario del desplome el 1 de noviembre de 2024 de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, al norte del país, donde murieron 16 personas, lo que desencadenó una ola de protestas sin precedentes contra el Gobierno del presidente serbio, el nacional populista Aleksandar Vucic.

Nueva York (EEUU).- El exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta Zohran Mamdani se disputan la Alcaldía de Nueva York con estrategias opuestas en la recta final de sus campañas: mientras Cuomo ha optado por vídeos creados con inteligencia artificial (IA), Mamdani apuesta por la nostalgia y el trabajo de terreno, antes de la elección del 4 de noviembre.

Buenos Aires.- Argentina alberga este sábado la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2025, que se celebrará en la icónica Plaza de Mayo de Buenos Aires y fue convocada bajo el lema «frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad».

Ciudad de México – Comerciantes del Centro histórico de la Ciudad de México viven los estragos de la gentrificación en medio de una de las tradiciones más importantes del país, el Día de Muertos, pues han visto cómo los productos de otros países son más demandados que los nacionales debido, principalmente, al precio más bajo que ofrecen.

La Paz.- Se realiza el homenaje ‘Almas que Viajan: Mesa de Todos Santos’ en La Paz (Bolivia), una mesa tradicional boliviana con comida, adornos y recuerdos para conmemorar a los difuntos en el Día de Muertos en la Terminal de Buses de la ciudad.

DOMINGO 2

Cumaná (Venezuela).- La tensión entre Caracas y Puerto España por los ejercicios militares autorizados por Trinidad y Tobago en medio del despliegue naval y aéreo de EE.UU. en el Caribe ha trastocado la normalidad en las poblaciones costeras venezolanas del estado Sucre, donde además de un fuerte refuerzo de la seguridad se han visto impedidas actividades como el comercio y la tradicional circulación de embarcaciones entre ambos países.

La Paz.- El cementerio La Llamita en La Paz (Bolivia) se llena de música y comida en el Día de los Fieles Difuntos en el cual cientos de personas honran y recuerdan a sus seres queridos.

Nueva York.- Maratón de Nueva York.

LUNES 3

Río de Janeiro.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, inicia un viaje a Brasil, para participar en la COP30, en la entrega del premio Earthshot (5 noviembre) y otras actividades relacionadas al programa United for Wildlife, de la Royal Foundation.

Miami.- Entrevista con la cantante y compositora Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, quien presentará su nuevo álbum Las de Infante, un homenaje que reimagina 23 de las canciones más emblemáticas de su abuelo en versiones acústicas, indie y minimalistas.

Berlín.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, efectúa declaraciones junto al comisario europeo para la Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en el marco de la conferencia ‘Amigos de la industria’.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro en memoria del papa Francisco y de los cardenales y obispos fallecidos durante el año.

Praga.- Coincidiendo con la constitución del nuevo Parlamento de la República Checa, el magnate populista Andrej Babis, líder del partido ‘ANO’, tiene previsto firmar hoy un acuerdo de coalición con los partidos ultraderechistas y euroescépticos SPD y Motoristé.

Liverpool (R.Unido).- El entrenador del Real Madrid Xabi Alonso y uno de sus jugadores, comparecen en rueda de prensa el día antes del partido de Champions que les enfrenta con el Liverpool.

Liverpool (R.Unido).- El entrenador del Liverpool Arne Slot y uno de sus jugadores, comparecen en rueda de prensa el día antes del partido de Champions que les enfrenta con el Real Madrid.

Poissy (Francia).- Entrenamiento del París Saint German en su campus en Poissy (Francia), en vísperas del partido de Liga de Campeones frente al Bayern.

Poissy (Francia).- Conferencia de prensa del entrenador del París Saint Germain (PSG), Luis Enrique, en vísperas del partido de la Liga de Campeones frente al Bayern.

París.- Conferencia de prensa del entrenador del Bayern, Vincent Kompany, en vísperas del partido de la Liga de Campeones frente al París Saint Germain (PSG).

Sao Paulo.- El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, convoca a los jugadores para los amistosos que la Canarinha disputará contra Senegal y Túnez, el próximo 15 y 18 de noviembre.

