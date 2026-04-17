Sábado 18 de abril

8 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La incertidumbre reina en torno al estrecho de Ormuz, tras el anuncio de Irán de que reabrirá el estratégico paso y la respuesta de Estados Unidos de que mantendrá el bloqueo naval.

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– Pakistán continúa sus esfuerzos diplomáticos entre Irán y EE. UU. y la preparación de una posible segunda ronda de negociaciones que sitúa a Islamabad como el epicentro de la mediación para buscar una salida pacífica a la guerra de Oriente Medio. (Texto)

– El primer ministro de Pakistán, Shebaz Sharif, realiza visitas oficiales a Arabia Saudí, Catar y Turquía entre el 15 y el 18 de abril para reforzar las relaciones bilaterales.

– El Ejército israelí mantiene a sus tropas posicionadas al sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, mientras continúa sus ataques mortales diarios en la Franja de Gaza. (Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania espera que la gira europea del presidente Volodímir Zelenski esta semana se traduzca en la llegada de nuevos misiles antibalísticos para su Ejército, al tiempo que se prepara para una nueva ofensiva de primavera de una Rusia que bate récords de bajas en el frente.

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PAPA ANGOLA

Luanda – El papa se traslada a Angola donde mantendrá una reunión con el presidente de la República, João Manuel Gonçalves Lourenço y su discurso a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático y posteriormente un encuentro con los obispos de Angola. Por Cristina Cabrejas, enviada especial.

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BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bulgaria) – Bulgaria afronta este domingo sus octavas elecciones desde 2021, con el ex presidente prorruso Rumen Radev como favorito tras una campaña marcada por mensajes anticorrupción y contra las élites, aunque su probable victoria no garantiza poner fin a la crisis política ni evitar nuevos comicios.

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CUBA EEUU

La Habana.- El silencio ha envuelto estos días el anunciado diálogo entre Cuba y Estados Unidos, mientras la retórica belicista escala enteros en las declaraciones de los máximos dirigentes de ambas orillas.

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GASTRONOMÍA AUSTRIA

Viena – Hace casi dos siglos una casualidad llevó al joven cocinero Franz Sacher a crear la que ahora es la tarta de chocolate más famosa del mundo, y ahora el hotel que fundó su hijo y lleva su nombre celebra 150 años como uno de los únicos de cinco estrellas que sigue siendo un negocio familiar.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) – Continúa por segundo fin de semana el Festival de Coachella, uno de los más importantes de la industria musical, que cuenta de nuevo con las actuaciones de Karol G, Justin Bieber o Sabrina Carpenter, además de posibles sorpresas.

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– Con una estética milimétrica y una presencia impecable, las DJ españolas Mëstiza convierten cada actuación en un rave de electrónica con ecos flamencos, y en Coachella prometen repetir la hazaña este domingo en la segunda semana del festival. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania espera que la gira europea del presidente Volodímir Zelenski esta semana se traduzca en la llegada de nuevos misiles antibalísticos para su Ejército, al tiempo que se prepara para una nueva ofensiva de primavera de una Rusia que bate récords de bajas en el frente. (Texto)

Bruselas – ISRAEL PALESTINA- La Alianza Global para implementar la solución de dos Estados Entre Israel y Palestina celebra una reunión en Bruselas, seguida de otra cita del Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina.

Roma.- EUROPA ULTRADERECHA.- Dirigentes de la ultraderecha europea, incluidos varios miembros de los partidos que forman el grupo Patriotas por Europa, participan en una manifestación en Milán para exigir la repatriación de migrantes y protestar “contra la islamización” de Occidente, convocada por el ministro italiano de Infraestructura y Transportes, Matteo Salvini. (Texto)

Roma – PAPA FRANCISCO- El periodista Salvatore Cernuzio habla con EFE de «Padre», un retrato sobre la parte más personal del fallecido papa Francisco, de cuya muerte se cumplirá un año el próximo día 21 de abril. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- París.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El cambio climático funcionará como un ‘freno’ masivo para la economía global, drenando hasta el 50 % del potencial de crecimiento de los países para finales de siglo, advirtió en una entrevista a EFE el francés Adrien Bilal, quien acaba de ganar en su país un premio a mejor economista joven.

Barcelona.- CUMBRE DEMOCRACIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne a líderes progresistas de varios países en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia Fira de Barcelona

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- Rueda de prensa de la líder opositora venezolana María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. Auditorio El Beatriz (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- La líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con la comunidad venezolana. Puerta del Sol (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Indio.- FESTIVAL COACHELLA – Con una estética milimétrica y una presencia impecable, las DJ españolas Mëstiza convierten cada actuación en un rave de electrónica con ecos flamencos, y en Coachella prometen repetir la hazaña este domingo en la segunda semana del festival. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ VINILOS.- Una edición limitada en vinilo del álbum «Panama Latin Treasures», un compilado de doce temas de ritmos latinos interpretados por músicos panameños que incluye una de las primeras grabaciones de Rubén Blades, tendrá su lanzamiento oficial este sábado en Panamá con motivo de la celebración mundial del Record Store Day. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO CINE – La mexicana Alejandra Pérez dirige ‘Mi amigo el sol’ y se convierte en una de las primeras directoras mujeres del país en llevar a la gran pantalla y al Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) una película animada, una brecha de género en la industria nacional de la que platica con EFE. (Texto) (Foto)

Nueva York – EE.UU CUBA – Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció el bloqueo de petróleo a Cuba, la crisis en la isla se ha agudizado hasta situarla en máxima fragilidad; Matthew Belen, director y productor de un documental-entrevista al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura a EFE que la isla está en «alto peligro». (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Antalya.- TURQUÍA DIPLOMACIA.- Se celebra del 17 al 19 de abril la quinta edición del «Foro Diplomático de Antalya» que cada año reúne durante tres días a cientos de políticos y economistas en un municipio de Antalya en la costa mediterránea turca y que este año lleva el lema «Cartografiar el mañana, gestionar la incertidumbre».

15:00h.- Luanda.- PAPA ANGOLA.- El papa se traslada a Angola donde en su primer acto mantendrá una reunión con el presidente de la República, João Manuel Gonçalves Lourenço y su discurso a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático y posteriormente un encuentro con los obispos de Angola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN INMIGRACIÓN.- La decisión de la prefectura de Ibaraki, que cuenta con la mayor tasa de trabajadores extranjeros irregulares de Japón, de recompensar económicamente a los ciudadanos que denuncien este tipo de empleos ha desatado críticas entre expertos y asociaciones de Derechos Humanos por ser discriminatoria y fomentar la xenofobia. Por Paula Gracia Baeza. (Texto) (Foto)

Nueva Deli.- INDIA PARLAMENTO.- Termina la sesión especial del Parlamento indio en la que se decidirá si aumentar en 50 % el número de escaños y reservar un tercio de esto para las mujeres.

Pekín.- CHINA ITALIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, realiza una visita a China con paradas en Pekín (16 y 17) y Shanghái (17 y 18) con iniciativas para promover los lazos económicos y culturales, así como tratar cuestiones de inestabilidad global.

Redacción EFE Internacional

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