Sánchez acude a la cumbre de Egipto esperanzado en que se pueda lograr la paz definitiva

Sharm el Seij (Egipto), 13 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa este lunes en la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza que se celebra en Egipto esperanzado en que se pueda avanzar hacia una paz definitiva en la región.

Sánchez asiste a esta cumbre invitado por los organizadores de la misma: el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y el de Estados Unidos, Donald Trump.

A su llegada a la ceremonia en la ciudad de Sharm el Seij, fue recibido a las puertas del Centro Internacional de Convenciones por Al Sisi y ambos estrecharon sus manos y mantuvieron una breve conversación mientras posaban para los informadores gráficos.

Después accedió al interior del edificio, donde, junto al resto de líderes, esperan la llegada del presidente Trump, quien se trasladará a la ciudad egipcia desde Israel.

La cumbre ha coincidido con la liberación de los 20 rehenes israelíes que permanecían en manos de Hamás.

Fuentes del Gobierno español celebraron esa liberación, como ha hecho también el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que acompaña a Sánchez en esta ceremonia.

Tras esa liberación, subrayaron que lo que esperan Sánchez y su Gobierno es que, con voluntad, se pueda avanzar hacia una paz definitiva en la región, aunque aseguraron que hay conciencia de los desafíos que conlleva la ejecución del plan de paz.

De la misma forma, expresaron su satisfacción por la liberación de prisioneros palestinos que permanecían en cárceles israelíes.

La entrada de ayuda humanitaria en Gaza es considerada igualmente por el Gobierno como una gran noticia y el Ejecutivo español confía que ésta llegue de forma urgente y masiva.

Una vez que llegue Trump a Sharm el Seij, él y Al Sisi saludarán a los otros jefes de Estado o de Gobierno presentes en la ceremonia antes de que todos ellos participen en una foto de familia del evento. EFE

