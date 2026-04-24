Sánchez acusa a PP y Vox de violar la Constitución con su pacto sobre «prioridad nacional»

3 minutos

Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes al PP y Vox de violar la Constitución con su defensa del principio de «prioridad nacional» porque supone la discriminación de ciudadanos y ha alertado de que se empieza discriminando a migrantes y luego se hace con muchos otros colectivos.

Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de la cumbre de la UE en Chipre, ha alertado de que cuando hablan de «prioridad nacional» en sus acuerdos para los gobiernos de Extremadura o Aragón, ambos partidos están hablando de ciudadanos de primera y de segunda por distintos motivos.

«Si después de cuatro o seis meses negociando, lo único que pueden ofrecer a España es este proyecto de involución y de reacción, es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España», ha añadido.

Sánchez ha llamado la atención sobre algo que ha dicho que ha pasado desapercibido como ha sido la posición contundente que ha tenido Amnistía Internacional, que ha precisado que es una organización independiente y que «no se casa con ningún gobierno».

En concreto, ha recordado que Amnistía Internacional ha advertido de que los acuerdos del PP y Vox ponen en riesgo los derechos humanos en España.

«Yo no puedo sino coincidir con esa apreciación, porque cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase, de violar un principio básico de nuestra Constitución como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género», ha añadido.

Además, ha alertado de que los acuerdos, tanto en Extremadura como en Aragón, hacen un señalamiento a asociaciones que cubren políticas sociales a las que no llega el Estado, no solo religiosas, sino también feministas, que cuidan y que trabajan en pro de la diversidad.

«De esto estamos hablando, de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero que pasado mañana, sin duda alguna, va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha», ha advertido el presidente del Gobierno.

Sánchez ha recalcado que España avanza cuando mira hacia adelante, reconoce derechos, y ve la diversidad y la igualdad como elementos de desarrollo económico y de prosperidad y de cohesión, no cuando ve en ellos un riesgo que evidentemente no existe.

Ante todo ello, ha pedido tranquilidad a los ciudadanos porque ha garantizado que si existiera una ley que contravenga ese tipo de principios a los que había hecho referencia y que están en la Constitución, el Gobierno actuará «con la fuerza de la ley y con total contundencia». EFE

BB/mcm/jgb

(Foto)(Vídeo)(Audio)