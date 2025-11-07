Sánchez apuesta por la continuidad del Gobierno español hasta 2027

2 minutos

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apostó este viernes por terminar la legislatura actual, que concluye en 2027, a pesar de que el apoyo a su Ejecutivo ha quedado debilitado en el Congreso después de que el partido independentista catalán Junts anunciara que rechazará todos los proyectos legislativos del Ejecutivo.

Sánchez, durante una rueda de prensa en Brasil tras participar en la cumbre de líderes previa a la COP30, aseguró que se toma «muy en serio» a Junts, pero apostó por acabar la legislatura, algo que «merece la pena el esfuerzo».

El jefe del Gobierno español ratificó que presentará un proyecto de presupuesto para 2026, pero afirmó que, con nuevas cuentas o sin ellas, «España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027».

Sánchez se mostró convencido de que el país «está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años» y apostó por continuar con la «receta» del diálogo y la negociación para llegar a compromisos con los demás partidos.

El jefe del Ejecutivo elogió la marcha del país en términos de crecimiento económico, creación de empleo, reducción de la desigualdad -aunque ha reconocido que sigue siendo uno de los principales problemas-, proyección internacional, compromiso con el derecho internacional, paz social y «paz territorial».

Y recordó que todo eso se ha logrado con un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, «con mucha capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos».

«Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí», insistió.

Tras señalar que el Gobierno va a ser el primero en «arrimar el hombro y en tomarse en serio el cumplimiento de sus compromisos», Sánchez confió en que todos los grupos parlamentarios pondrán de su parte.

Preguntado sobre si mantiene su compromiso de presentar nuevos presupuestos generales del Estado, afirmó que hay «tres certezas»: que el Gobierno los va a presentar, que «sudará la camiseta» para aprobarlos y que, con ellos o sin ellos, va a acabar la legislatura.

Una legislatura en la que se ha comprometido a seguir negociando con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno (en referencia al ultraderechista Vox), para gobernar, dijo, en favor de todos los territorios y de la mayoría de los ciudadanos. EFE

BB-nl/oli/rcf/rf