Sánchez cree que el déficit comercial con China es «insostenible» a medio y largo plazo

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Pekín, 13 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró este lunes en Pekín que el déficit comercial de España con China «resulta insostenible para nuestras sociedades en el medio y largo plazo».

Sánchez, que realiza su cuarta visita a China en cuatro años, aseguró que España «necesita que China se abra para que Europa no tenga que cerrarse», en un momento en el que el déficit comercial entre Madrid y Pekín superó los 42.000 millones de euros en 2025 y en el que persisten disputas arancelarias entre la Unión Europea y el gigante asiático.

El jefe del Ejecutivo español abogó en un discurso en la universidad pequinesa de Tsinghua por «corregir» ese desequilibrio y por «construir conjuntamente una economía globalizada, equilibrada, que genere prosperidad compartida».

Según Sánchez, el orden multipolar necesita «una economía más horizontal y más justa, en el que no haya regiones perdedoras y otras ganadoras».

El presidente del Gobierno indicó que la multipolaridad «no es una hipótesis, tampoco es un deseo, es ya una realidad» y que España «elige abrazarla».

El argumento de que «profundizar determinadas relaciones implica renunciar a otras» es una lectura «equivocada» y «peligrosa», según Sánchez.

Durante este viaje, el jefe del Ejecutivo español se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji, con todos los cuales se reunirá este martes.

El viaje se produce en un contexto marcado por la guerra en Irán, las tensiones comerciales globales y el interés del Ejecutivo español por reducir el déficit comercial, atraer inversiones chinas y reforzar la cooperación tecnológica. EFE

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