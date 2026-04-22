Sánchez eleva ventaja sobre López Aliaga a 17.000 votos, con 94,29 % de escrutinio en Perú

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Lima, 22 abr (EFE).- El margen entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se incrementó este miércoles a más de 17.000 votos, en su particular disputa por convertirse en el rival de la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

Con el 94,29 % del escrutinio, Fujimori es la más votada con el 17,04 % de los votos válidos al sumar 2.707.502 papeletas; seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,01 % al aglutinar 1.908.702 sufragios; y en tercera posición por López Aliaga, con el 11,91 % al obtener 1.891.479 apoyos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es actualmente de 17.211 votos, después de que el izquierdista pasara del séptimo lugar al segundo, a medida que se ha computado el voto de zonas rurales, lugares donde el candidato que compite en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) es el más votado.

Hasta el momento, todavía faltan 63 actas de mesas electorales (0,06 % del total) por procesarse debido a que vienen de lugares de difícil acceso y, en otros casos, a que no pudieron ser obtenidas por las autoridades electorales por diferentes problemas suscitados durante el día de las elecciones.

Asimismo, hay más de 5.200 actas pendientes de revisión (5,63 % del total) por los jurados electorales al presentar inconsistencias o irregularidades, que pueden ser un error en la suma de votos o en las firmas de los miembros que compusieron la mesa electoral.

El conteo continúa mientras López Aliaga sigue denunciando, sin pruebas sólidas, un supuesto fraude en su contra, narrativa que se ha visto alimentada por las numerosas irregularidades y deficiencias registradas en el proceso electoral por la falta de material electoral, lo que llevó a que numerosos locales de votación en Lima abrieran con varias horas de retraso o incluso al día siguiente.

Desde Renovación Popular y otros sectores de la derecha peruana crece la presión sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral, para que convoque unas inéditas «elecciones complementarias» donde votarían aquellas personas que no pudieron hacerlo el día de los comicios por culpa de los retrasos en los centros de votación, una opción que no está contemplada en la ley.

Estos reclamos para que se abra un nuevo periodo de votaciones en Lima, bastión de López Aliaga, se han intensificado a medida que Sánchez ha ido incrementando su ventaja sobre el ultraderechista y consolidando su eventual pase a la segunda vuelta. EFE

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