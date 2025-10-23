Sánchez exige a la UE fondos para vivienda y medidas para frenar la compra no residencial

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pedirá este jueves en la cumbre de los Veintisiete que la UE habilite un fondo específico para la construcción de viviendas protegidas en Europa, y medidas para frenar la compra de las que no estén destinadas a uso residencial.

Por primera vez en una reunión del Consejo Europeo se ha incluido en la agenda la cuestión de la vivienda, que se ha incorporado a petición de España, y Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión, expuso las líneas generales de las propuestas que va a plantear.

Subrayó que se trata de un problema que afecta a toda la Unión Europea y, por tanto, debe haber un debate comunitario ante el que España va a hacer una serie de propuestas.

Entre ellas, que desde Europa se articulen medidas legales para poner freno a la compra de viviendas que no sean para uso residencial.

También defendió que Europa proporcione palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades en las que el precio de la vivienda está sufriendo un fuerte incremento debido a la presión del turismo.

A ello sumó la petición de que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida en el ámbito europeo.

Sánchez insistió en que se trata de una cuestión central para el Gobierno de España y quiere que lo sea también para toda la Unión Europea.

«Estamos hablando de un problema europeo, el problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes, y es algo que comparten un español, un italiano, un francés o un alemán», añadió.

Para Sánchez, hablar del pilar social de la Unión Europea es hablar de una Europa al servicio de los ciudadanos.

En ese contexto, destacó la importancia del diálogo que está manteniendo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con un grupo de alcaldes de grandes ciudades europeas, del que forma parte el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ese grupo de alcaldes, recordó, están pidiendo también instrumentos legales a la Unión Europea para poder actuar ante una crisis social tan importante como es la provocada por el acceso a la vivienda.

Sánchez hizo también un repaso de otros asuntos de la agenda de la cumbre, como la situación en Ucrania u Oriente Medio, la migración, la seguridad y defensa y la lucha contra el cambio climático. EFE

