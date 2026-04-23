Sánchez insta a UE a actuar ante Israel y dice que no hay solución militar en O. Medio

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Ayia Napa (Chipre), 23 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves ante el resto de líderes de la Unión Europea (UE) que no hay solución militar para Oriente Medio y reiteró su petición de actuar ante Israel porque advierte de que la guerra de Irán no debe tapar lo que sucede en Palestina, indicaron fuentes del Ejecutivo.

Sánchez participa en la cumbre informal de los Veintisiete que se celebra en Chipre, país que ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE.

El presidente del Gobierno no hizo declaraciones a su llegada a Ayia Napa, localidad costera chipriota que alberga la primera jornada de esta cumbre, ya que la segunda se celebrará en Nicosia.

Pero fuentes del Gobierno español informaron de que en la reunión de este jueves, ante uno de los puntos principales de la agenda del encuentro, la situación en Irán, Sánchez subrayó que no hay solución militar para Oriente Medio y que la guerra de Irán no puede tapar lo que sigue ocurriendo en Palestina.

Por ello, trasladó en persona a todos los líderes de la UE la necesidad de adoptar medidas eficaces contra Israel, como nuevas sanciones o suspender el Acuerdo de Asociación que tiene con la Unión Europea.

España, junto a Irlanda y Eslovenia plantearon ya esta semana al resto de socios comunitarios que la UE suspenda ese acuerdo, un asunto que fue abordado por los ministros de Exteriores el pasado martes.

Pero no hubo consenso al respecto ante las reticencias de países como Alemania e Italia, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, explicó al término de esa reunión que el debate continuará.

Ante ello, el Gobierno español aseguró que va a insistir en su propuesta, y eso es lo que llevó a Sánchez a instar de nuevo al resto de líderes de la UE a actuar.

Sánchez defendió que la UE reduzca sus dependencias energéticas y avance en electrificación, más aún tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Para estar mejor situados ante futuras crisis, pidió actuar en el terreno diplomático, estratégico, económico y humanitario

A su juicio, la Unión Europea no puede seguir siendo un actor que se limite a reaccionar ante crisis que impactan de lleno en el bienestar de sus ciudadanos.

Otro mensaje que pretende lanzar Sánchez durante la cumbre es el del mantenimiento del compromiso total de España con Chipre después de que tras el inicio de la guerra en Irán un dron fabricado en este país impactara en la base que el Reino Unido tiene en la localidad chipriota de Akrotiri.

España envió a Chipre la fragata Cristóbal Colón acompañando al portaaviones francés Charles de Gaulle y a otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país.

Esta fragata fue sustituida este mes por otra, la Méndez Núñez, para continuar la misión defensiva en Chipre.

En la segunda jornada de la cumbre habrá un debate de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre el próximo presupuesto comunitario.

Al respecto, el Gobierno español sigue considerando que la propuesta que se ha planteado hasta ahora por parte de la Comisión Europea es insuficiente y defiende que debe ser más ambiciosa. EFE

BB/fpa

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