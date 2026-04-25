Sánchez minimiza reportes de prensa sobre posibilidad de suspender a España de la OTAN

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró el viernes que su país es un «socio fiable» de la OTAN, ante reportes de prensa que aseguran que Estados Unidos barajaría una suspensión de Madrid de la alianza atlántica por su negativa a apoyar operaciones contra Irán.

La agencia de noticias Reuters citó a un funcionario estadounidense anónimo que afirmó que el Pentágono planteó la suspensión en un correo electrónico en el que se analizaban formas de castigar a los aliados de la OTAN que se mantuvieran al margen de la guerra de Washington e Israel contra Teherán.

El mismo mensaje también sugería que Estados Unidos podría revisar su postura sobre las islas Malvinas, disputadas por Argentina y Reino Unido, como represalia por la falta de apoyo del primer ministro británico, Keir Starmer, en el conflicto en Oriente Medio.

«España es un socio fiable dentro de la OTAN», que está «cumpliendo» con sus obligaciones y, «en consecuencia, no hay de qué preocuparse en absoluto», indicó Sánchez a periodistas en Chipre, donde se encuentra para asistir a una reunión de la Unión Europea.

«No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y el posicionamiento que haga en este caso el Gobierno de los Estados Unidos», señaló el dirigente socialista.

España ingresó en la Alianza Atlántica en 1982. El Tratado del Atlántico Norte, por el que se constituyó este en 1949, no tiene ninguna cláusula que prevea la expulsión o suspensión de un Estado miembro, sino sólo la salida voluntaria de este, en el artículo 13.

En respuesta a la información de Reuters, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, afirmó que el Departamento de Defensa «se asegurará de que el presidente [Donald Trump] cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte», aunque no ofreció más detalles.

– «Neutralidad» de EEUU sobre Malvinas –

Trump ha criticado reiteradamente a sus aliados de la OTAN por negarse a unirse a la guerra que afecta Oriente Medio, al afirmar que lo consideraba una traición.

Algunos de ellos —Francia, España e Italia— no permitieron que los aviones militares estadounidenses desplegados para la guerra sobrevolaran sus territorios ni utilizaran sus bases.

Sobre las Malvinas, un portavoz del Departamento de Estado zanjó el viernes a la AFP que Washington se mantenía neutral en la cuestión de la soberanía de ese archipiélago del Atlántico sur que Reino Unido denomina Falklands.

«Nuestra posición sobre las islas sigue siendo la neutralidad. Sabemos que hay una disputa entre Argentina y Reino Unido debido a reclamos sobre su soberanía», dijo el vocero.

Añadió que el gobierno de Trump, un estrecho aliado del presidente argentino Javier Milei, reconoce «la administración de hecho» de ese territorio por parte de Reino Unido, pero sin tomar posición sobre los reclamos de soberanía.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó el viernes a los aliados de la OTAN a mantenerse unidos.

«La OTAN debe permanecer unida. Creo que es una fuente de fortaleza», declaró a los periodistas al margen de la cumbre de la UE en Chipre.

Sánchez añadió que la postura de su gobierno era de cooperación con los aliados, pero siempre dentro de los límites del derecho internacional.

El líder español se ha visto repetidamente en la mira de Trump desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

El año pasado, se negó a aceptar aumentar el gasto en defensa de la OTAN al 5% del PIB tal como lo exigía Trump, quien luego sugirió expulsar a España de la alianza.

Sánchez condenó la operación militar de Estados Unidos en Venezuela por la que el 3 de enero se capturó y sacó del país al entonces presidente Nicolás Maduro. Además, es un duro crítico de Israel, aliado de Washington.

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