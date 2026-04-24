Sánchez reclama al PP asumir su responsabilidad por el caso Kitchen y no amparar a Rajoy

2 minutos

Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este viernes al Partido Popular a asumir su responsabilidad por la ‘operación Kitchen’ en vez de desmarcarse de ella y de amparar y respaldar al exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy.

Sánchez se ha referido al juicio por el ‘caso Kitchen’ en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de la Unión Europea que reúne durante dos días en Chipre a los líderes de los Veintisiete.

Rajoy negó este jueves en el juicio por el ‘caso Kitchen’ que existiera una «operación política» contra el extesorero del PP Luis Bárcenas o que partiese del Ministerio del Interior, y desmintió su acusación de que triturara la última hoja de la contabilidad B del partido.

Al pedirle su opinión por la actitud del PP ante este caso, Sánchez le ha pedido que asuma su responsabilidad y no se desmarque de este asunto, a la vez que le ha instado a no amparar al expresidente del Gobierno.

Sánchez ha destacado la importancia de que los ciudadanos recuerden qué es la ‘operación Kitchen’, que ha señalado que supone «una financiación irregular sistémica del Partido Popular durante décadas», y un intento de obstrucción de la acción de la justicia y de la policía para investigar y enjuiciar esa corrupción y esa financiación irregular.

«Para ello utilizaron nada más y nada menos que la mal llamada policía patriótica, para perseguir al antiguo tesorero del Partido Popular y, por tanto, destruir pruebas que pudieran incriminar a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy o también a la cúpula del PP», ha añadido.

Tras recalcar que de todo eso es «de donde venimos», ha subrayado que cuando él llegó al Gobierno en 2018, todo eso desapareció, no hay policía patriótica y siempre ha habido colaboración y cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando ha habido casos de corrupción que han afectado a su partido.

Casos ante los que ha reiterado que han actuado con contundencia y con la máxima proporcionalidad ante las «graves acusaciones» sobre antiguos responsables del Partido Socialista.

Eso es lo que ha insistido que le gustaría que hiciera también el PP, no sólo reprochar lo que hace otro partido, sino asumir sus responsabilidades y no respaldar a Rajoy. EFE

BB/lml/ah

(foto)(video)(audio)