Sánchez y Ramaphosa cierran filas en defensa de la democracia y el multilateralismo

3 minutos

Barcelona/Nairobi, 18 abr (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvieron este sábado una reunión bilateral en Barcelona en la que reafirmaron su alianza estratégica y su compromiso compartido con el multilateralismo y el derecho internacional.

El encuentro, celebrado en la Fira de Barcelona en el marco de la cumbre internacional «En Defensa de la Democracia», supone la devolución de la visita oficial que Sánchez realizó a Sudáfrica en 2022, consolidando así los lazos políticos entre las dos potencias regionales.

«El compromiso de España con la cooperación, el respeto al derecho internacional y la participación constructiva en los desafíos globales refleja valores que resuenan profundamente en Sudáfrica», afirmó Ramaphosa tras la reunión, según un comunicado difundido por la Presidencia sudafricana.

Ambos mandatarios destacaron que las relaciones bilaterales se mantienen firmes en la defensa de los valores de unidad y diálogo, especialmente en un contexto global donde el multilateralismo se ve «cada vez más amenazado».

Para España, Sudáfrica se consolida como un socio estratégico fundamental en su estrategia de fortalecer la cooperación política y económica con el continente africano y, por su parte, Pretoria valora la «participación constructiva» de Madrid ante los retos globales actuales.

Sudáfrica y España mantienen una relación estrecha sustentada en sólidos lazos políticos que, según el comunicado, buscan no solo el beneficio mutuo, sino también la defensa de los principios democráticos a nivel internacional.

Ramaphosa había abogado el viernes por fortalecer la relación comercial con España a través de una diversificación que, entre otros sectores, puede pasar por el suministro de minerales críticos del país africano.

En 2025, el comercio total entre Sudáfrica y España alcanzó aproximadamente los 2.800 millones de euros, mientras las exportaciones de Sudáfrica a España ascendieron a 1.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 % respecto al año anterior.

“Esto convierte a España en nuestro socio comercial principal de mayor crecimiento dentro de la Unión Europea”, dijo Ramaphosa en el Foro de Negocios España-Sudáfrica que se celebró en Madrid.

Además, el sudafricano destacó que “más de 150 empresas españolas operan actualmente en Sudáfrica, generando más de 20.000 empleos» en sectores que abarcan desde energías renovables e infraestructuras hasta servicios financieros, tecnología y turismo.

Sudáfrica posee las mayores reservas mundiales de metales del grupo del platino, que según Ramaphosa, son minerales críticos “fundamentales para la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno, los sistemas de energía limpia y el futuro de la movilidad eléctrica”.

El presidente también remarcó que Sudáfrica ofrece una posición «estratégica» como puerta de entrada a un continente con más de 1.400 millones de habitantes y un producto interior bruto (PIB) combinado que supera los 3,4 billones de dólares (casi 2,9 billones de euros).

Ramaphosa también fue recibido este viernes por el rey Felipe VI en el palacio de la Zarzuela, tras viajar el miércoles pasado a España. EFE

aam/vh