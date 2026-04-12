Sánchez y su esposa visitan el Palacio de Verano de Pekín y un barrio tradicional

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Pekín, 12 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han visitado este fin de semana en Pekín el Palacio de Verano y un barrio tradicional de la capital china con los característicos ‘hutongs’, callejones que se ubican en el casco antiguo de la ciudad.

Sánchez llegó este sábado a Pekín acompañado de su mujer para realizar una visita cuya agenda oficial comenzará este lunes y que incluye una serie de reuniones, entre ellas con el presidente chino, Xi Jinping.

Durante el fin de semana ha desarrollado una actividad estrictamente privada, aunque en las redes sociales y en algunos medios de comunicación chinos se han difundido imágenes de la visita a algunos de los lugares de la ciudad.

En concreto, puede verse en ellos al jefe del Ejecutivo y su esposa recorriendo el Palacio de Verano, que se ubica en un extenso parque junto al lago Kunming, con construcciones que han sido restauradas y que fue residencia temporal de emperadores chinos.

También han visitado un histórico barrio de ‘hutongs’ en el que se ubican las denominadas Torre del Tambor y Torre de la Campana.

La agenda oficial de Sánchez comenzará este lunes con visitas a la universidad de Tsinghua, la Academia China de Ciencias (que le concederá un título honorífico) y el parque científico de la tecnológica Xiaomi. EFE

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