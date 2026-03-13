São Paulo, obligado a puntuar ante Bragantino para mantenerse como único líder en Brasil

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Río de Janeiro, 13 mar (EFE).- São Paulo está obligado a puntuar en casa del Bragantino el domingo para retener el liderato en solitario del Campeonato Brasileño y confirmar el buen comienzo de Roger Machado, el técnico que esta semana sustituyó al argentino Hernán Crespo.

La sexta jornada del Campeonato Brasileño, con dos partidos el sábado, siete el domingo y uno el lunes, también tiene como atracción el clásico carioca del sábado entre Botafogo y Flamengo, y el clásico paulista del domingo entre Santos y Corinthians.

En el partido que definirá el liderato, São Paulo, uno de los tres conjuntos que continúa invicto en la Liga tras sumar cuatro victorias y un empate, tendrá la difícil misión de visitar a Bragantino, que marcha quinto con ocho puntos y solo contabiliza una caída.

Una derrota dejará al conjunto dirigido por Roger Machado al alcance de Palmeiras y Fluminense, respectivamente segundo y tercero con 10 puntos, y que tendrán compromisos teóricamente más fáciles.

Palmeiras recibirá en casa al frágil Mirassol y Fluminense al Athletico Paranaense, recién llegado de la segunda división.

Machado, que asumió el comando del São Paulo esta semana tras el sorpresivo despido de Hernán Crespo, debutó el jueves como técnico con una victoria por 2-0 sobre el Chapecoense.

Para el partido del domingo ya anunció que mantendrá el trío ofensivo integrado por los delanteros Lucas Moura, Luciano y el argentino Jonathan Calleri, que tuvo un buen desempeño ante el Chapecoense.

La sexta jornada promete jugadores intentando mostrar su máxima capacidad debido a que algunos partidos serán observados por el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, y por miembros de su comisión técnica.

Ancelotti divulgará el lunes los convocados para los amistosos de este mes con Francia y Croacia, los últimos partidos de la Canarinha antes de que anuncie la lista definitiva de convocados para el Mundial de 2026.

Entre los que pretenden aprovechar el final de semana para exhibirse figura Neymar, el máximo anotador histórico de la selección brasileña y que hasta ahora no ha sido convocado por Ancelotti.

El exatacante del Barcelona y PSG, tratado por fatiga muscular, fue reservado el martes en el partido en que Santos empató 2-2 en su visita al Mirassol, al que acudió Ancelotti en persona, pero jugará el clásico del domingo con el Corinthians, en el que estarán tres miembros de la comisión técnica de la selección.

– Partidos de la sexta jornada:

14.03: Vitória-Atlético Mineiro y Botafogo-Flamengo.

15.03: Fluminense-Athletico Paranaense, Santos-Corinthians, Internacional-Bahía, Palmeiras-Mirassol, Coritiba-Remo, Bragantino-São Paulo y Cruzeiro-Vasco da Gama.

16.03: Chapecoense-Gremio. EFE

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