São Paulo asume el liderato de la Liga brasileña tras la derrota de Palmeiras

São Paulo, 12 mar (EFE).- En el estreno de su nuevo técnico, São Paulo se impuso este jueves por 2-0 al Chapecoense y asumió el liderato en solitario del Campeonato Brasileño, tras la inesperada derrota del Palmeiras en la cancha del Vasco da Gama (2-1).

São Paulo y Palmeiras afrontaban esta quinta jornada del Brasileirão empatados a diez puntos en lo más alto de la clasificación, pero solo el Tricolor de Morumbí aguantó el pulso.

El Palmeiras, de resaca tras añadir a su palmarés un nuevo Campeonato Paulista, se vio sorprendido bajo la lluvia ante un Vasco que supo rehacerse para remontar el tanto inicial del argentino ‘Flaco’ López al filo del descanso.

El cuadro carioca, en el cual debutó Renato Gaúcho como técnico, salió con otro espíritu tras el descanso y dio la vuelta al marcador en once minutos por medio de Thiago Mendes y Cuiabano, un resultado que le permite salir de la zona de descenso a segunda división.

El conjunto del portugués Abel Ferreira, sin el delantero Vitor Roque, pero con el extremo colombiano Jhon Arias en el once titular, sumó así su primera derrota en este Campeonato Brasileño.

Del tropiezo del Palmeiras se aprovechó el São Paulo, que venía de un sorprendente cambio de entrenador con la destitución del argentino Hernán Crespo y la llegada de Roger Machado.

Marcos Antônio brilla en el São Paulo

Entre cortes de luz en el decaído estadio Morumbí, el Tricolor paulista supo cocinar a fuego lento su duelo con el recién ascendido Chapecoense.

Tras una primera mitad de absoluto control, los hombres de Machado encontraron portería en el minuto 47 gracias a un cabezazo de Luciano, que pescó un centro de Marcos Antônio, una de las grandes revelaciones en este arranque de campeonato.

Trece minutos después, sentenció el incombustible delantero argentino Jonathan Calleri, de nuevo en una jugada iniciada por Marcos Antônio, centrocampista de 25 años que vino procedente de la Lazio de Italia.

También este jueves, Fluminense alcanzó a Palmeiras en la tabla luego de imponerse por 0-2 al Remo, otro recién ascendido, con goles de Jhon Kennedy y el uruguayo Agustín Canobbio, quien parece haber recuperado su mejor versión.

Ya el miércoles hubo una sorpresa y una recuperación confirmada.

La sorpresa ocurrió en São Paulo con la derrota clara del Corinthians de Memphis Depay en su propia casa contra el Coritiba (0-2).

Hay muchas expectativas depositadas en el Corinthians, flamante campeón de la Supercopa de Brasil, tras reforzarse con el inglés Jesse Lingard y el marroquí Zakaria Labyad.

Pero hasta el momento no ha demostrado mucho en Liga, donde marcha en la mitad de la clasificación, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate.

El Flamengo, ahora a las órdenes del portugués Leonardo Jardim tras el despido de Filipe Luís, confirmó su recuperación con una victoria sobre el Cruzeiro, por 2-0, con tantos de Pedro y el colombiano Jorge Carrascal.

El Campeonato Brasileño no descansa y este fin de semana se disputará ya la sexta jornada, cuyo plato fuerte será el clásico paulista entre Santos y Corinthians, para el que se espera la reaparición de Neymar. EFE

