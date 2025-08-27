São Paulo lanza una camiseta en homenaje al uruguayo Juan Izquierdo a un año de su muerte

2 minutos

São Paulo, 27 ago (EFE).- El São Paulo lanzó una camiseta en recuerdo del defensa uruguayo Juan Izquierdo, cuando este miércoles se cumple el primer aniversario de la muerte del futbolista de Nacional, que ocurrió tras sufrir una arritmia en la cancha del equipo brasileño.

«Juan Izquierdo será siempre recordado por la hinchada tricolor. Esta camiseta rinde homenaje y eterniza nuestro respeto y cariño hacia su familia, sus amigos, el club Nacional y sus aficionados», afirmó el club paulista en sus redes sociales.

El São Paulo informó que los beneficios por la venta de la camiseta se destinarán a la familia de Izquierdo.

La indumentaria, presentada por el delantero argentino Jonathan Calleri en un vídeo, es azul celeste, el mismo color usado por la selección uruguaya, y en el cuello aparece la inscripción «Por siempre Juan».

En la parte inferior, lucen las banderas de Brasil y Uruguay y un parche con la fecha de nacimiento y muerte del defensor, y la frase: «Llevaba una camiseta diferente, cayó en nuestra tierra, rodeado de nuestra gente. Allí, se convirtió en parte de nuestra historia».

«Quería mandar un buen saludo a la gente de Nacional, un beso grande a su familia. Sé que, seguramente, debe estar pasando un momento muy difícil y queríamos mandar todas nuestras fuerzas desde acá. Espero que este granito de arena sirva para algo», expresó Calleri.

Juan Izquierdo falleció el 27 de agosto de 2024 a los 27 años de edad de muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia.

El jugador sufrió una arritmia en los últimos minutos del encuentro que São Paulo y Nacional disputaban en el estadio Morumbis por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Izquierdo se desplomó en el césped, fue retirado de la cancha en una ambulancia y trasladado al hospital, donde falleció días después.

Formado en el Club Atlético Cerro, el zaguero desarrolló la mayor parte de su carrera en Uruguay, donde también vistió los colores de Liverpool, Wanderers y Peñarol. Su única aventura en el extranjero fue en el Atlético San Luis mexicano. EFE

cms/adm/car