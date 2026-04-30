Salarios deprimidos y precariedad creciente agobian a los trabajadores de Argentina

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 30 abr (EFE).- Los trabajadores de Argentina sienten cada vez más el peso de un mercado laboral resentido por el cierre de empresas, suspensiones y despidos, una informalidad creciente y salarios que pierden la carrera contra la inflación y que obligan a muchos al pluriempleo para llegar a fin de mes.

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, la tasa de desempleo en Argentina trepó en el cuarto trimestre de 2025 al 7,5 %, lo que implicó un aumento de 1,1 puntos en comparación con igual período de 2024.

Diversas fuentes, públicas y privadas, confirman que, mientras el trabajo por cuenta propia y el empleo informal crecen, las contrataciones registradas caen.

Según datos de la Secretaría de Trabajo, solo en 2025 se perdieron 88.800 empleos asalariados formales en el sector privado y 18.600 en el ámbito público.

En el mismo periodo, los trabajadores formales por cuenta propia aumentaron en 104.900, mientras que la tasa de informalidad laboral creció un punto porcentual, al 43 %.

«Es un mercado laboral que está muy roto. El 44 % de las personas activas en Argentina está desprotegida: trabaja sin estar registrada, sin estabilidad, sin maquinaria propia o capital invertido. Es una monstruosidad», dijo a EFE Candelaria Rueda, coordinadora del área de Trabajo en el Instituto Argentina Grande.

Menos empleo formal

Casi no hay antecedentes en Argentina de una caída en el empleo asalariado formal en el sector privado en combinación con un año de crecimiento de la actividad económica, que se expandió un 4,4 % en 2025.

Este fenómeno se explica por una dinámica en la que los sectores que más personas emplean, como la industria y el comercio, atraviesan una caída de actividad, mientras que otros sectores con mejor desempeño económico, como el de hidrocarburos o la minería, contratan poco personal o, incluso, achican sus dotaciones.

El caso más destacado es el de la industria, uno de los sectores más perjudicados por el modelo económico del ultraliberal Javier Milei, donde en 2025 se destruyeron 39.000 puestos formales, según registros oficiales, y donde son cada vez más usuales las suspensiones temporales de líneas de producción.

Según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina, desde que Milei llegó al Gobierno a finales de 2023 y hasta enero pasado, se perdieron 290.123 puestos de trabajo registrado -366 por día- y, en igual período, cerraron 24.180 empresas -30,5 por día-.

Ingresos insuficientes

El Parlamento argentino aprobó en febrero último una reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de Milei que flexibiliza radicalmente las relaciones laborales para, según el Gobierno, estimular la creación de trabajo registrado, pero muchos empresarios y consultores privados coinciden en que las contrataciones no crecerán si la actividad económica no sale de su actual estancamiento y mejoran la demanda y el consumo.

Clave para que ello suceda sería una recomposición del salario, el cual, según un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, arrastra desde finales de 2023 y hasta enero pasado una pérdida en términos reales del 17,9 % en el sector público y del 2,3 % en el privado y una caída del 39 % en el caso del salario mínimo legal.

Varias encuestas recientes dan cuenta de un aumento de los trabajadores que refieren no llegar a fin de mes con sus ingresos, fenómeno que se constata, en los hechos, en un alto nivel de endeudamiento de los hogares para consumos cotidianos.

De los 21 millones de ocupados, unos 3,7 millones buscan activamente otro trabajo o una mayor carga horaria porque sus ingresos son insuficientes.

«El pluriempleo deja de ser una excepción y empieza a consolidarse como estrategia para sostener ingresos. Al sumar a los desocupados con los ocupados que buscan trabajar más horas o mejorar su situación laboral, la presión sobre el mercado de trabajo asciende al 24 % de la población económicamente activa», indicó la Fundación Mediterránea en un informe. EFE

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