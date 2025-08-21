Sanidad gazatí rechaza la orden de Israel para que médicos y pacientes se desplacen al sur

2 minutos

Jerusalén, 21 ago (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza rechazó este jueves la orden del Ejército israelí para que las ONG y el personal sanitario que trabajan en la ciudad de Gaza se desplacen al sur, de cara a la planeada invasión terrestre de sus tropas.

«El Ministerio de Sanidad expresa su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación (israelí)», dijo la entidad en un comunicado.

«Dicha medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a la atención médica y pondría en grave peligro la vida de residentes, pacientes y heridos», añadió.

El Ejército israelí hizo pública hoy una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí, en la que le urge a trasladarse, junto a su equipamiento, al sur del enclave.

«El ejército va a implementar una evacuación completa de la ciudad de Gaza hacia el sur (…) Es necesario que contéis con un plan para mover vuestro equipamiento, de modo que también podáis trasladar a todos los pacientes y heridos, y preparar los hospitales del sur para recibir a pacientes del norte», detalla el emisor en la llamada.

En los últimos días se han incrementado los ataques aéreos israelíes contra la capital gazatí -donde se refugiaban alrededor de un millón de personas-, en lo que la ONU ya describe como una «una ofensiva a gran escala» contra la ciudad.

Israel bombardea cada hora, aseguraron este jueves a EFE algunos residentes. Al menos ocho personas han muerto en un ataque aéreo esta tarde contra el barrio de Sabra, entre ellos cuatro niños, según fuentes médicas.

El pasado viernes 8, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente la ciudad de Gaza, y con ella, la totalidad del territorio palestino. Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó en un comunicado a acortar los preparativos y comenzar la operación cuanto antes.

Según la ONU, el 86,3 % del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas ‘zona de combate’, lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. EFE

