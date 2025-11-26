Santos pide a quien presida Colombia en 2026 que retome implementación del acuerdo de paz

3 minutos

Bogotá, 26 nov (EFE).- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) pidió este miércoles a la presidenta o presidente que gane las elecciones de 2026 y suceda a Gustavo Petro que retome «el camino» de implementación del acuerdo de paz que su Gobierno y las FARC firmaron el 24 de noviembre de 2016.

«Quiero hacer un llamado respetuoso pero firme al próximo presidente de la República para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un Gobierno sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos», expresó Santos durante un acto de conmemoración de los nueve años de la firma del acuerdo, organizado por su fundación, Compaz, y la Alcaldía de Bogotá.

Ganador del premio Nobel de Paz de 2016, Santos fue crítico con el trabajo de los gobiernos de sus sucesores, Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026), frente a la implementación del acuerdo de paz, objetivo en el que, a su juicio «está gran parte de la solución de todos esos desafíos».

Resaltó que «el acuerdo sigue siendo una hoja de ruta para responder a muchos de los problemas estructurales del país», pues considera que es «la oportunidad más clara y estructurada que ha tenido Colombia para construir un país distinto».

Durante su intervención reivindicó algunos de los logros del acuerdo, como que, por ejemplo, alrededor del 85 % de los guerrilleros desmovilizados «continúa en sus procesos de reincorporación, a pesar de las amenazas y hostigamientos que muchos enfrentan en sus territorios».

Sin embargo, lamentó que «en estos nueve años han sido asesinados más de 450 firmantes del acuerdo» y que el 15 % de los excombatientes, «una pequeñísima minoría, se ha devuelto a la guerra».

«La mayoría de ese 15 % ha sido víctima de algo que están sufriendo muchos firmantes, que es la estigmatización», añadió Santos.

También resaltó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo, emitió sus dos primeras sentencias, la primera el pasado 16 de septiembre contra siete integrantes del último mando de las FARC a penas alternativas de ocho años de restricción efectiva de sus derechos.

Dos días después, el alto tribunal condenó a 12 exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en el norte del país, a penas restaurativas de entre cinco y ocho años, también por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por 135 asesinatos cometidos entre 2002 y 2005.

«Finalmente emitió sus primeras sanciones, que para muchos pueden parecer insuficientes, pero que demuestra que el sistema está funcionando, avanzando, produciendo decisiones basadas en la verdad y la responsabilidad», expresó Santos.

El expresidente agregó que «lo que está ocurriendo en la JEP no tiene precedentes en el mundo, máximos responsables reconociendo sus crímenes atroces, delante de las víctimas, delitos que por décadas habían quedado en la impunidad». EFE

jga/csr/pddp

(foto)(video)