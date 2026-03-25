Sarah Mullally se convierte en la primera mujer al mando de la Iglesia anglicana

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Sarah Mullally fue entronizada el miércoles como la primera mujer líder espiritual de la Iglesia anglicana, durante una ceremonia en la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra.

La nueva arzobispa de Canterbury, de 63 años, exenfermera, casada y madre de dos hijos, prestó juramento ante unas 2.000 personas, entre ellas el primer ministro, Keir Starmer, el príncipe heredero Guillermo y su esposa Catalina.

La nueva líder anglicana sucede a Justin Welby, quien dimitió en noviembre de 2024 tras verse implicado en la gestión de un escándalo de agresiones físicas y sexuales.

Sarah Mullally es la primera mujer en ocupar el cargo de líder espiritual de la Iglesia anglicana, presente en 165 países, después de sus 105 antecesores varones.

«Me comprometo solemnemente ante ustedes al servicio de la Iglesia de Inglaterra, de la comunión anglicana y de toda la Iglesia de Cristo en el mundo entero, para que juntos proclamemos el Evangelio de Cristo que nos reconcilia con Dios y derriba los muros que nos dividen», declaró Mullally al prestar juramento.

Sarah Mullally había llegado previamente a Canterbury en una peregrinación a pie de varios días desde la Catedral de San Pablo, en Londres.

Ordenada sacerdotisa en 2002, Mullally se convirtió en la primera obispa de Londres en 2018, cuatro años después de que se autorizara a las mujeres acceder al episcopado, tras intensos debates internos en la Iglesia de Inglaterra.

Su nombramiento, por ejemplo, fue fuertemente criticado por varios arzobispos en África.

Sarah Mullally tendrá que enfrentarse además a profundas divisiones dentro de la comunión anglicana a nivel mundial.

Según estimaciones de bases de datos cristianas, como la World Christian Database, existen alrededor de 958.000 anglicanos en toda América Latina, siendo Brasil, con 103.000, el país con la mayor comunidad.

Fuentes de la Iglesia anglicana en España cuantifican en unos 20.000 sus fieles en ese país.

La Iglesia de Inglaterra se convirtió en el organismo religioso de Reino Unido tras la ruptura del rey Enrique VIII con el catolicismo en el siglo XVI.

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