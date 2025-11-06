Save the Children: Número de niños que enfrentan hambre severa aumentará un 20 % en la RDC

3 minutos

Nairobi, 6 nov (EFE).- El número de niños que afrontan niveles de hambre severa en la República Democrática del Congo (RDC) podría aumentar al menos un 20 % de aquí al próximo año debido a la violencia persistente, los desplazamientos masivos y la escasez estacional de alimentos, advirtió este jueves la ONG Save the Children.

Según los nuevos datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), elaborados por varias agencias de la ONU, unos 14 millones de niños -uno de cada cinco- podrían sufrir niveles de hambre de crisis o peores entre enero y junio de 2026, alertó la organización.

De ellos, alrededor de 2,1 millones afrontarán los niveles más graves de hambre de emergencia, caracterizados por desnutrición aguda y un alto riesgo de muerte relacionada con la falta de alimentos.

Según Save the Children, tres cuartas partes de estos niños viven en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tanganica, donde los conflictos y los ataques de grupos armados contra civiles se intensificaron «drásticamente» a comienzos de este año.

«Esto provocó un aumento del hambre, el desplazamiento forzoso, las víctimas civiles y los casos de violencia sexual», señaló la ONG, que recordó que más de dos millones de personas han sido desplazadas por la violencia en la RDC en lo que va de año.

«El último análisis de la IPC muestra que, tras un aumento catastrófico del hambre infantil en la RDC a comienzos de este año, la situación no ha mejorado: 14 millones de niños siguen enfrentando niveles de hambre de crisis, entre ellos 2 millones en situación de emergencia», declaró el director de Save the Children en el país, Greg Ramm.

«La violencia continua en el este del país ha dejado a las familias sin acceso a alimentos, atención médica ni otros servicios esenciales, y ha convertido a la RDC en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo», subrayó Ramm.

El conflicto en el este de la RDC se intensificó a finales del pasado enero cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, capturó Goma, capital de Kivu del Norte y, posteriormente, avanzó sobre Bukavu, capital de la vecina de Kivu del Sur.

Las perspectivas de una salida negociada del conflicto se reactivaron con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda.

El 14 de octubre, la RDC y el M23 firmaron en Doha, la capital de Catar, un acuerdo para supervisar un eventual alto el fuego, tras incumplirse el plazo del 18 de agosto para concretar la paz prevista en la declaración de principios firmada por ambas partes el 19 de julio; sin embargo, los combates continúan y ambos bandos acusan al otro de violar el alto el fuego.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU (Monusco). EFE

