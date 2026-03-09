Seúl y EE.UU. abren maniobras anuales ante dudas de traslado de activos a Oriente Medio

Seúl, 9 mar (EFE).- Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron este lunes el ejercicio militar conjunto Freedom Shield, una de sus principales maniobras anuales, en medio de la incertidumbre sobre un posible despliegue de activos militares estadounidenses desde la península coreana hacia Oriente Medio por la escalada del conflicto con Irán.

Medios locales informaron recientemente de que algunas baterías del sistema antimisiles Patriot fueron reubicadas en la base aérea de Osan desde otras bases estadounidenses en Corea del Sur, en un movimiento que ha alimentado especulaciones sobre un posible despliegue posterior hacia Oriente Medio.

El despliegue de las baterías, no obstante, podría estar relacionado con el propio inicio del Freedom Shield. Un funcionario del Ministerio de Defensa surcoreano y un oficial de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) declinaron comentar al respecto por cuestiones de seguridad, según la agencia local de noticias Yonhap.

La incertidumbre sobre el uso de estos activos se suma a la aparente reducción de las maniobras a 22 entrenamientos de campo, en comparación con los 51 del año pasado, de acuerdo a las declaraciones de un oficial del Estado Mayor Conjunto surcoreano en una rueda de prensa con medios locales el 27 de febrero.

La decisión se produce en un contexto en el que la Administración del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha manifestado su intención de rebajar tensiones con Corea del Norte.

El Ministerio de Defensa surcoreano dijo a EFE este lunes que los ejercicios comenzaron «según lo planeado».

El ejercicio Freedom Shield se desarrollará hasta el 19 de marzo y contará con la participación de unos 18.000 efectivos. Las maniobras, de carácter defensivo, buscan reforzar la capacidad de respuesta de la alianza mediante operaciones combinadas, conjuntas y multidominio, e incluyen entrenamientos reales, simulaciones y ejercicios de campo destinados a mejorar la preparación operativa de ambas fuerzas, según información publicada por las USFK.

Corea del Norte suele reaccionar con dureza a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl. EFE

