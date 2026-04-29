Se encarecen los vuelos para el 1 de mayo en China al aumentar recargos por combustible

2 minutos

Pekín, 29 abr (EFE).- Los vuelos en China para el festivo del 1 de mayo registran este año precios más altos que en 2025 y que antes de la pandemia, pese a ajustes puntuales en los días previos, con un fuerte aumento de los recargos por combustible desde abril, debido a la guerra en Oriente Medio.

El precio medio de los billetes en clase económica para vuelos nacionales se situaba en 971 yuanes (unos 142 dólares) el lunes 27 de abril, un 12,9 % más que en 2025 y un 23,2 % por encima de 2019, informó este miércoles el portal económico Yicai.

Los datos muestran además un ligero descenso en los días previos al festivo, que se prolongará del 1 al 5 de mayo, ya que el precio medio bajó desde los 1.000 yuanes (146 dólares) registrados el 22 de abril, en una tendencia que algunos usuarios han interpretado como una «caída» de tarifas en determinadas rutas.

No obstante, fuentes del sector citadas por el medio apuntan a que no se trata de una bajada generalizada, sino de ajustes habituales en función de la demanda, con casos en los que los precios iniciales fueron más altos y posteriormente se corrigieron.

El encarecimiento se produce tras el aumento de los recargos por combustible aplicado desde comienzos de abril, que fijan suplementos de 60 yuanes (8,78 dólares) para trayectos de menos de 800 kilómetros y de 120 yuanes (17,55 dólares) para los de mayor distancia, en un momento de subida de los costes energéticos.

Pese al aumento de costes, el sector mantiene previsiones de «normalidad» en la operativa durante el festivo, con una oferta de vuelos en línea con la del año pasado, aseguró la semana pasada la Asociación de Transporte Aéreo de China.

La presión sobre los costes coincide con el impacto del conflicto en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que transita una parte significativa de las importaciones energéticas de China, lo que ha elevado la incertidumbre en los mercados.

La guerra ha encarecido ya de forma directa los costos energéticos y logísticos en China, donde ha obligado a las autoridades a intervenir temporalmente para limitar las subidas internas de los combustibles.

Igualmente, ha alimentado la preocupación sobre el impacto de la situación en el estrecho de Ormuz, sujeto a un bloqueo intermitente por parte de Irán y Estados Unidos y por donde pasa alrededor del 45 % de las importaciones de petróleo y gas del gigante asiático. EFE

gbm/imh