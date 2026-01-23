Se intensifica el incendio en parque nacional de la provincia patagónica de Chubut

2 minutos

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- Los incendios que afectan a Chubut, en la Patagonia de Argentina, se intensificaron este viernes por las condiciones climáticas en un sector del Parque Nacional Los Alerces, donde las llamas ya consumieron unas 10.000 hectáreas de bosques nativos a pesar de los esfuerzos de fuerzas federales y bomberos locales.

La autoridad del Parque Nacional Los Alerces afirmó este viernes que el foco de incendio sostiene una «actividad extrema» que obligó reorganizar el operativo de extinción del fuego por el riesgo para las 219 personas involucradas, entre brigadistas, bomberos y personal de apoyo proveniente de distintas partes del país.

Las condiciones meteorológicas y la densa capa de humo complicaron los intentos de siete helicópteros y cuatro aviones desplegados para arrojar agua y productos químicos retardantes del fuego.

El comunicado del Parque Nacional Los Alerces de este viernes concluyó que 10.000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación se quemaron desde el inicio del foco, provocado por un rayo, en el último diciembre.

Esa cifra se suma a las 14.770 hectáreas quemadas desde inicios de enero en Puerto Patriada, donde el fuego avanzó sobre las localidades de Epuyén y El Hoyo hasta destruir hogares e infraestructura.

De acuerdo a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional que centraliza la lucha contra los incendios, describió este viernes al foco de Los Alerces como activo y al de Puerto Patriada como «contenido».

Según afirmaciones a la prensa del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el fuego en cercanías a Epuyén y El Hoyo están controlados «en un 85 %».

El miércoles, Estados Unidos anunció una donación de equipos, por valor de 70.000 dólares, para ayudar a combatir los incendios que siguen activos en la Patagonia, según anunció el embajador de ese país en Buenos Aires, Peter Lamelas, y agradeció el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de redes sociales.

Organizaciones ambientalistas de Argentina reclamaron en las últimas semanas contra la desfinanciación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático. EFE

