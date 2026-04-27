Se reactivan contactos en Egipto para desbloquear la segunda fase de alto el fuego en Gaza

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El Cairo, 27 abr (EFE).- Egipto acogerá en las próximas horas una nueva ronda de conversaciones para avanzar en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza con la presencia del representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov, informó este lunes a EFE una fuente egipcia de seguridad.

La informante, que pidió el anonimato, indicó que Mladenov tiene previsto llegar este martes a El Cairo, coincidiendo con la llegada de una delegación del grupo islamista palestino Hamás que se unirá a otros miembros de facciones palestinas ya presentes en la capital egipcia.

Explicó que Mladenov visitará Israel durante varias horas, donde se reunirá con funcionarios israelíes para discutir las últimas conversaciones con Hamás y las nuevas propuestas, y después tiene previsto llegar a El Cairo este martes por la tarde.

Ya en El Cairo, se reunirá con la cúpula de Hamás y los mediadores para continuar las consultas y ultimar un marco mutuamente aceptable para la implementación del acuerdo de alto el fuego, añadió.

Según recordó, este marco garantizaría la transición a la segunda fase, que incluye el desarme de Gaza, en un momento en que las negociaciones sobre el acuerdo de alto el fuego se encuentran estancadas debido a la negativa de Israel a implementar la primera fase del mismo.

Si bien Hamás y otras facciones insisten en que la parte israelí cumpla con sus obligaciones en la primera fase del acuerdo, específicamente en lo que respecta a la ayuda humanitaria y la entrada de camiones a la Franja, Israel y Estados Unidos presionan para que se avance de inmediato en el desarme.

Una fuente de Hamás señaló a EFE que el movimiento está abierto a dialogar «positivamente», pero insistió en que Israel cumpla con todos sus compromisos en relación con la primera fase del acuerdo, en particular, detener las violaciones y los incumplimientos en curso.

Según la fuente, el movimiento «no se opone a las conversaciones sobre su armamento, pero vincularlas a cuestiones humanitarias limitadas, sin un horizonte claro para el proceso de reconstrucción, la gobernanza de la Franja de Gaza y el futuro de la vía política, conducirá a un resultado incierto».

Israel y Hamás firmaron en octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que contemplaba el cese de la ofensiva israelí, la liberación de rehenes israelíes en manos del grupo islamista y el repliegue de tropas.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas de Israel, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. EFE

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