Secretaría de Gobernación de México descarta motivos para bloquear carreteras este lunes

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Ciudad de México, 5 abr (EFE).- La Secretaría de Gobernación (Segob) de México afirmó este domingo que no existe razón para que algunas organizaciones del campo y del transporte se manifiesten este lunes 6 de abril con cierres de carreteras, al sostener que el Gobierno ha mantenido abiertas mesas de diálogo y ha atendido las principales demandas de productores y transportistas.

En un comunicado, la dependencia señaló que diversos líderes de organizaciones del campo y transportistas han anunciado que cerrarán algunas carreteras, pero sostuvo que tanto Gobernación como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han sostenido reuniones con productores agrícolas desde los últimos meses de 2025 para atender sus demandas.

Segob añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum ha encabezado reuniones para dar solución, en el corto plazo y de fondo, a las necesidades de productores de granos básicos afectados por los bajos precios internacionales.

Según la dependencia, de noviembre a la fecha se dispusieron 3.412 millones de pesos (casi 190 millones de dólares) para compensar el precio de los granos a más de 40.910 productores, a quienes, aseguró, se ha apoyado de manera directa.

La secretaría agregó que también se alcanzó un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa para la siguiente cosecha.

En el caso del transporte, indicó que se han mantenido reuniones con diversas organizaciones del sector, con participación de la Guardia Nacional, para atender puntos de inseguridad en carreteras y quejas relacionadas con trámites.

Con base en ello, Gobernación aseguró que la mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse y consideró que algunas mantienen su postura “sin razón alguna”, a pesar de que, dijo, no hay motivos para afectar a terceros.

También afirmó que el Gobierno de México ha permanecido abierto al diálogo y que este lunes informará y atenderá cualquier manifestación que llegue a presentarse.

El posicionamiento oficial ocurre después de que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo convocara a un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril, con presencia en carreteras y puntos estratégicos, bajo el argumento de la inseguridad, la extorsión, la corrupción en retenes y los altos costos de operación.

A esa protesta se refirieron también organismos como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamín), las Asociaciones Nacionales de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y de Transporte Privado (ANTP), así como las Cámaras Nacionales del Autotransporte de Carga (Canacar) y de Autotransporte de Pasaje y Turismo /Canapat), que pidieron privilegiar el diálogo y evitar afectaciones al abasto, la movilidad y las cadenas de suministro. EFE

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