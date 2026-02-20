Secretaria de Cultura de México: «Hay que estar orgullosos de lo que somos»

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, dijo a EFE que el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca reposicionar al país con una política de soberanía y orgullo cultural que incluye incentivos fiscales al cine, y afirmó que «la cultura es resistencia», al elogiar la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl como símbolo de identidad latina ante la retórica antiinmigrante en EE.UU.

«Este gobierno está poniendo en alto una visión de país, algunos no habían visto un gobierno tan orgulloso de lo que es esta diversidad cultural. Dignificar, y que nos sintamos orgullosos de ser mexicanos por nuestras raíces y no por querer ser europeos, que en muchos sexenios pasó. Se folclorizaba a las comunidades indígenas, pero aquí una revalorización muy importante», agregó

Curiel subrayó que «lo que hace único a México es justamente esa diversidad brutal».

«Es lo que estamos promoviendo. Amplificar la visión de un país que es una locura. La presidenta se ha visto en el mundo cómo ha plantado nuestra soberanía, nuestras raíces, y eso ha tenido eco a nivel mundial, y por eso se voltea a ver desde otro lugar nuestro país», aseveró.

En un momento clave a nivel global y ante la agresiva retórica antiinmigrante en Estados Unidos, Curiel recalcó que «la cultura es resistencia».

Destacó, en este sentido, la reciente actuación del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl de fútbol americano de Estados Unidos.

«Me gustó mucho. Hay que estar orgullosos de lo que somos, y no aspirar a otros esquemas, a otros cánones, otros referentes», dijo la secretaria de Cultura de México, de 46 años y uno de los miembros más jóvenes del gabinete presidencial.

Incentivos al cine y reconciliación con la comunidad cultural

La entrevista se produce apenas unos días después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, presentara la nueva Ley del Cine, que incluye el fomento de la producción nacional con incentivos fiscales y garantizar la exhibición de al menos el 10 % de películas mexicanas.

«El incentivo que hemos lanzado es para posicionar a México en un lugar competitivo, el talento creativo, de nuestros técnicos, la belleza de las locaciones de nuestro país, es una capacidad instalada que tenemos. Pero era importante, eficientar esto, para que las producciones no se fueran del país. Y regresar a México como lo que siempre ha sido, un lugar de grandísimas producciones», afirmó.

Sheinbaum presentó la nueva legislación cinematográfica en el Palacio Nacional acompañada de la actriz Salma Hayek junto a un nutrido grupo de representantes del sector, en una muestra de apoyo a la comunidad cultural que se había mostrado crítica con su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por considerar que había desatendido a los creadores.

Curiel indicó que la Administración actual, que asumió el poder en 2024, es «parte del mismo proyecto de López Obrador» y aseguró que se irá incrementando el presupuesto cultural.

«Al presidente le llegó un momento de poner un ‘quieto’ y muchísimos límites para hacer un cambio de régimen. Simplemente hay una evolución. Lo que queremos es tener un diálogo muy cercano con una comunidad que conocemos muy bien, mi abuelo fue cineasta», sostuvo.

Otro de los ejes del Gobierno de México es la recuperación de patrimonio cultural que se encontraba fuera del país.

«Este año de Administración hubo muchísimas repatriaciones, creo que 2.000 o 3.000, y también tiene que ver con la coyuntura internacional de muchos países también ya están con la visión de la decolonización, sobre todo en los museos», advirtió.

Las embajadas y consulados de México han recuperado cerca de 14.000 piezas culturales en los últimos seis años, mediante el combate en subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio nacional, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas. EFE

